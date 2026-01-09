Un lien entre les risques cardiovasculaires et la santé de vos yeux

L'ESSENTIEL Le score de risques cardiovasculaires, déjà utilisé par les médecins, peut aussi prédire les risques de plusieurs maladies oculaires.

Il est très performant pour prédire les risques de rétinopathie diabétique, de rétinopathie hypertensive et de DMLA.

L'avantage de ce test est qu'il ne nécessite pas d'examens supplémentaires pour évaluer la santé des yeux.

En raison de leur développement progressif, de nombreuses maladies oculaires comme la DMLA, la rétinopathie diabétique ou le glaucome peuvent passer inaperçues pendant des années, et surtout jusqu’à ce que les dommages soient importants ou irréversibles. Il est donc essentiel de pouvoir les dépister précocement.

Selon University of California - Los Angeles Health Sciences, l’outil d’évaluation des risques cardiovasculaires PCE, bien connu des médecins, parvient à prédire aussi les risques oculaires.

DMLA, rétinopathie : le score PCE efficace pour repérer les troubles oculaires

Pour savoir si le score de risque cardiovasculaire PCE pouvait prédire d’autres pathologies, les chercheurs ont repris les dossiers de près de 36.000 adultes âgés de 40 à 79 ans ayant participé au programme All of Us entre 2009 et 2015. Ils ont calculé le score PCE pour chacun des volontaires. Ce dernier prend en compte plusieurs éléments comme le taux de cholestérol, la pression artérielle, le statut tabagique et le diabète. Les participants ont été classés en quatre groupes à risque : faible (moins de 5 %), limite (5-7,4 %), intermédiaire (7,5-19,9 %) et élevé (20 % ou plus). En parallèle, l’équipe a noté ceux qui avaient développé des maladies oculaires au cours des années suivantes.

L’analyse a montré qu’un score de risque cardiaque élevé était fortement associé à une probabilité accrue de développer des maladies oculaires. Les adultes du groupe à haut risque étaient 6,2 fois plus susceptibles de souffrir d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) par rapport à ceux du groupe à faible risque. Ils avaient aussi 5,9 fois plus de risque d'être atteints de rétinopathie diabétique et aussi 4,5 fois plus de risque d'être touchés de rétinopathie hypertensive. Les risques d'occlusion veineuse rétinienne et de glaucome étaient respectivement 3,4 fois et 2,3 fois plus importants.

"Le score cardiovasculaire s'est avéré particulièrement performant pour prédire la rétinopathie diabétique, la rétinopathie hypertensive et la DMLA. Ces associations sont restées constantes au cours de différentes périodes de suivi, allant de cinq à sept ans", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

Risques oculaires : une évaluation possible sans test supplémentaire

Face aux résultats de leur étude publiée dans Ophthalmology, les scientifiques estiment que les scores de risques cardiovasculaires pourraient être utilisés par les généralistes pour identifier les patients ayant besoin de bénéficier d'un dépistage complet par un ophtalmologiste.



"Nous avons constaté qu'un score simple, déjà calculé chaque année pour des millions de consultations médicales, permet de prédire avec précision qui développera une maladie oculaire grave", se félicite le Dr Anne L. Coleman, auteure principale de la recherche. "Cela nous donne la possibilité d'identifier précocement les patients à haut risque, alors que des mesures préventives peuvent encore préserver leur vision. L'avantage de cette approche est qu'elle ne nécessite aucun examen complémentaire. L'information est déjà présente dans le dossier médical."