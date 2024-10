Rétinopathie diabétique : quels sont les symptômes de cette maladie qui rend aveugle ?

L'ESSENTIEL Au début, la rétinopathie diabétique se développe en silence et la vision n’est généralement pas modifiée.

Lorsque la rétinopathie diabétique évolue, la vision devient floue et des tâches peuvent partiellement ou totalement l’obstruer.

En France, la rétinopathie diabétique est la première cause de cécité avant 65 ans.

Dans un dossier de presse, l’Unadev (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) annonce lancer une campagne nationale de sensibilisation et de dépistage concernant les 4 principales maladies cécitantes que sont la DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age), le glaucome, la cataracte et la rétinopathie diabétique.

"Si les Français ont majoritairement le sentiment d’avoir des yeux en bonne santé, ils semblent en revanche en manque de repères concernant la prévention de la déficience visuelle et méconnaissent les maladies cécitantes", justifie d’abord l’association de patient.

Rétinopathie diabétique : quels sont les symptômes ?

L’institution poursuit son communiqué de presse en informant plus précisément sur ce qu’est la rétinopathie diabétique.

Commençons par les symptômes. "Au début, la maladie se développe en silence et la vision n’est généralement pas modifiée", indique l’Unadev. "Lorsque la rétinopathie diabétique évolue, des symptômes peuvent apparaître au niveau de la vision centrale puis entrainer une baisse importante de la vision", ajoute-t-elle. "Concrètement, la vision devient floue et des tâches peuvent partiellement ou totalement l’obstruer", indique-t-elle.



"Lorsqu’elle est évoluée, la rétinopathie diabétique est une maladie très invalidante qui peut entrainer de graves et irrémédiables troubles de la vision", souligne-t-elle.

Rétinopathie diabétique : cause et incidence

Poursuivons par la cause de la rétinopathie diabétique et son incidence. En France, la rétinopathie diabétique est la première cause de cécité avant 65 ans. C’est aussi la complication oculaire liée au diabète la plus fréquente : elle touche 50 % des patients diabétiques de type 2 et 80 % des patients diabétiques de type 1 après 15 ans d’évolution de la maladie.



"La rétinopathie diabétique est une complication du diabète mal équilibré, car l’excès de sucre dans le sang fragilise les petits vaisseaux sanguins de la rétine", complète l’Unadev.

Rétinopathie diabétique : quels sont les facteurs de risque ?

Concernant cette fois les facteurs de risque de la rétinopathie diabétique, le dossier de presse liste l’hyperglicémie (l’excès de sucre dans le sang), l’hypercholestérolémie (l’excès de gras dans le sang), l’obésité, l’hypertension artérielle, la consommation de tabac et la sédentarité.

Rétinopathie diabétique : traitement et prévention

Terminons par les traitements possibles de la rétinopathie diabétique et par un point sur la prévention. "En fonction du stade, différents traitements sont possibles pour limiter l’évolution de la maladie, même si le laser est le plus fréquemment utilisé", indique l’Unadev.



Pour détecter une rétinopathie diabétique à un stade précoce et la traiter si besoin, une visite de contrôle régulière chez un ophtalmologiste est indispensable. "Il est recommandé pour les personnes diabétiques de s’y rendre tous les ans au moins. La poursuite du suivi reste indispensable après 65 ans, même en cas d’absence de symptômes ou de difficulté pour lire /regarder au loin", termine l’association de patient.



"Plus globalement, il est important de signaler à son médecin l’apparition de tout signe inhabituel", conclut-elle.