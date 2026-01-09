Cette pratique vous assurera un bon sommeil !

L'ESSENTIEL Garder ses pieds au chaud en portant des chaussettes dans son lit provoque une vasodilatation, c'est-à-dire un élargissement des vaisseaux sanguins.

Ce processus fait baisser la température du corps.

"Une température corporelle basse est nécessaire pour un sommeil optimal."

En France, 37 % des Français sont insatisfaits de leur qualité de sommeil, selon l’Hôpital Fondation Rothschild. Selon le Dr Karan Rajan, chirurgien, "si vous voulez mieux dormir, couvrez vos pieds !" Dans une vidéo, publiée sur Tiktok, il explique que le fait de porter des chaussettes dans son lit augmente la circulation sanguine dans les pieds. "Cela provoque une vasodilatation, c'est-à-dire un élargissement des vaisseaux sanguins. Lorsque vos vaisseaux sanguins s'élargissent, ils évacuent la chaleur plus rapidement grâce à leur plus grande surface. Cela permet à la température de votre corps de baisser plus rapidement que la normale. Une température corporelle basse est nécessaire pour un sommeil optimal."

Dormir avec des chaussettes favorise la vasodilatation et par la suite l’endormissement

Cette pratique a été confirmée par Michelle Drerup, directrice du Centre des troubles du sommeil de la Cleveland Clinic. "Porter des chaussettes dans le lit peut en effet vous aider à vous endormir plus rapidement", a-t-elle indiqué au média CNN. Une étude, datant de 2018, a également mis en avant l’efficacité du port de chaussettes la nuit. "La latence d’endormissement était en moyenne plus courte de 7,5 minutes, la durée totale du sommeil plus longue de 32 minutes, le nombre d’éveils 7,5 fois inférieur et l’efficacité du sommeil supérieure de 7,6 % chez les participants ayant porté des chaussettes chauffantes pendant les 7 heures de sommeil, par rapport au groupe témoin sans chaussettes", peut-on lire dans les résultats publiés dans la revue Journal of Physiological Anthropology.

Se coucher dans une pièce fraîche

Cependant, les chaussettes ne font pas tout. Les spécialistes du sommeil recommandent de maintenir la température de la chambre à environ 19°C pour conserver une température corporelle fraîche pendant la nuit. Autre conseil : prendre une douche ou un bain tiède avant de se coucher. "Si j'augmente légèrement ma température corporelle juste avant de me coucher, la baisse est plus importante au moment du coucher, ce qui peut favoriser l'endormissement", a spécifié Michelle Drerup.

Si ces techniques ne portent pas leurs fruits, que les troubles du sommeil persistent et retentissent sur la santé (problèmes de concentration, somnolence, irritabilité, troubles de la mémoire…), il faut consulter un médecin. "Des examens analysant le sommeil peuvent être prescrits", selon l’Assurance Maladie.