Sommeil : le tai chi peut aider à réduire les insomnies chroniques

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont comparé les bienfaits du tai chi par rapport à la thérapie cognitivo-comportementale face à l'insomnie.

Trois mois après le début du programme, le tai chi présentait des bénéfices moindres que la TCC.

Par contre, 15 mois après, les effets bénéfiques de réduction de l'insomnie étaient similaires.

Si vous faites partie des 15 à 20 % des Français qui souffrent d’insomnie, une nouvelle étude publiée dans la revue médicale BMJ offre une nouvelle piste pour améliorer vos nuits. Elle assure que le tai chi est sur le long terme aussi efficace que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour gérer ce trouble.

Insomnie Chronique : le tai chi réduit les problèmes de sommeil sur le long-terme

La thérapie cognitivo-comportementale est le traitement de choix pour l'insomnie chronique, mais son accès peut être limité, notamment par une faible disponibilité des thérapeutes. Face à ce constat, les chercheurs ont voulu voir si la pratique du tai chi – dont les bienfaits ont été déjà démontrés dans des études antérieures – pouvait être une alternative.

L’équipe a réuni 200 adultes chinois âgés de 50 ans ou plus diagnostiqué avec une insomnie chronique par un centre de recherche de Hong Kong entre mai 2020 et juillet 2022. La moitié des participants étaient initiés à la pratique du tai chi, tandis que les autres volontaires suivaient une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie (TCC-I). Les deux groupes avaient un total de 24 séances d’une heure avec un rythme de deux par semaine. La gravité de l’insomnie des volontaires était réévaluée 3 mois après la première intervention puis un an plus tard les nouveaux tests (soit 15 mois après le début de l’étude).

Au début de l'étude, les deux groupes présentaient une insomnie d'intensité modérée. Au troisième mois, le groupe tai chi a enregistré une baisse de 6,67 points, tandis que le groupe TCC-I affichait un repli de 11,19 points. Cela représentait une différence de 4,52 points entre les deux. Le tai chi a donc été jugé moins efficace que la thérapie pour réduire la pathologie après un trimestre.

Cependant, au 15e mois, les réductions du trouble du sommeil pour les groupes tai chi et TCC-I étaient respectivement de 9,51 et 10,18 points (-0,68 point). Ainsi, sur le long terme, l’art martial chinois affiche une efficacité similaires à une thérapie cognitivo-comportementale.

Le tai chi améliore aussi la qualité de vie, le sommeil et la santé mentale

"Notre étude soutient le tai chi comme approche thérapeutique alternative pour la prise en charge à long terme de l'insomnie chronique chez les adultes d'âge moyen et les personnes âgées", écrivent les auteurs dans leur communiqué. Ils précisent toutefois que des études devront être menées pour déterminer si les effets positifs du tai chi persistent lorsque la pratique est stoppée, ou pas.

Ils ajoutent qu’au-delà de l’amélioration de l'insomnie, l’activité d’origine asiatique et la TCC-I avaient également booster le sommeil, la qualité de vie, la santé mentale et le niveau d'activité physique.