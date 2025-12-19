Paralysie cérébrale : cette activité améliore la vie des patients

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont réalisé une méta-analyse sur les bienfaits du sport adapté pour les personnes touchées de paralysie cérébrale.

Les handisports ont de nombreux avantages pour leur santé physique et mentale.

Les auteurs appellent à promouvoir l'activité physique auprès de toutes les personnes atteintes de paralysie cérébrale et de handicaps connexes.

Les personnes touchées par une paralysie cérébrale ne doivent surtout pas se détourner du sport. La pratique d’une activité physique adaptée à leur handicap est bonne pour leur santé physique et mentale.

Voici les conclusions de la méta-analyse publiées dans la revue Developmental Medicine & Child Neurology, ce 17 décembre.

Muscles, cœur, anxiété : les sports adaptés aux handicaps ont de nombreux bienfaits

Avec 125.000 personnes touchées, la paralysie cérébrale est le premier handicap moteur de l’enfant. Les atteintes dépendent des zones du cerveau lésées, mais il s’agit le plus souvent de troubles du mouvement ou de la posture, des difficultés cognitives ou de troubles sensoriels.

"L'impact de ces défis s'étend souvent au-delà du corps, limitant la participation à la vie sociale, récréative et communautaire", soulignent les auteurs de l’étude. Ils ont ainsi voulu évaluer les effets d’une activité sportive adaptée sur ces patients. Pour cela, ils ont repris l’ensemble de la littérature scientifique publiée sur le site de recherche scientifique PubMed portant les termes "paralysie cérébrale", "parasport", "handisport" et "sport adapté". L’équipe a ainsi analysé les données de plus de 53 études.

Les scientifiques ont d’abord noté que les handisports sont bénéfiques à la fonction musculo-squelettique. "Des améliorations de l'amplitude des mouvements au niveau des épaules, des hanches et des chevilles ont été observées dans divers sports, y compris la pétanque, l'escalade en salle et la course à pied, entre autres". Le surf adapté aide pour sa part à renforcer la force du tronc tandis que les programmes de natation ou de football boostent les capacités des membres supérieurs ou encore la mobilité. L’équitation et la danse aidaient de leur côté à améliorer l’équilibre.

Les parasports bénéfiques pour la santé mentale

La pratique d’un sport était également bonne pour le cœur des personnes souffrant de paralysie cérébrale. "​​L'endurance cardiorespiratoire et la fonction respiratoire ont été signalées pour s'améliorer dans une gamme de programmes, y compris le frame running (les athlètes s’aident d’un cadre à trois roues pour courir, NDLR) et la thérapie de surf."

Les parasports se révèlent aussi très bénéfiques pour la santé mentale de leurs pratiquants. Des taux plus faibles d'anxiété, de dépression, de troubles du comportement et de symptômes de TDAH sont enregistrés chez les personnes atteintes de paralysie cérébrale sportives par rapport aux jeunes atteints des mêmes troubles n’ayant pas d’activité physique. Parmi les sports les plus intéressants pour la santé psychique, on peut citer le parafoot, la natation, la danse, l’escalade adaptative ou la pétanque.

L’handisport n’est pas que pour les plus athlétiques

Après leur revue des connaissances scientifiques sur l’handisport, les chercheurs confirment les bienfaits de l’activité physique adaptée pour les personnes touchées de paralysie cérébrale.

"Plutôt que de considérer le parasport comme une option pour les enfants « athlétiques », les preuves soutiennent son traitement comme un élément essentiel de soins complets - combinant de manière unique les avantages thérapeutiques de l'activité physique avec l'inclusion sociale, le développement de l'identité et l'intégration communautaire", écrivent-ils leur article.