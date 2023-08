Paralysie cérébrale : une molécule identifiée dans le lait maternel pourrait inverser les effets

L'ESSENTIEL Le 20-αHydroxycholestérol (20HC) est un oxystérol présent dans le lait maternel.

Cette molécule encouragerait les cellules souches à générer de nouvelles cellules qui produisent la matière blanche et ainsi inverser les lésions neurologiques, responsables de l'infirmité motrice cérébrale chez les enfants.

Elle sera administrée par voie intraveineuse lors d'un prochain essai clinique, car plusieurs bébés souffrent de problèmes gastro-intestinaux et ne peuvent pas recevoir du lait ou des médicaments par la bouche.

"Les lésions de la substance blanche sont la principale cause des déficits neurologiques, tels que l'infirmité motrice cérébrale, chez les enfants nés prématurément. À ce jour, il n'existe aucun traitement. Les formes les plus courantes de lésions de la substance blanche chez les bébés surviennent avant l'apparition de la myélinisation normale, ce qui rend leur physiopathologie particulière et nécessite donc une approche thérapeutique adaptée", ont signalé des scientifiques de l'université Duke (États-Unis).

Lait maternel : une molécule capable de déclencher la production de nouvelle matière blanche

Dans une récente étude, ils ont découvert une molécule lipidique dans le lait maternel qui déclencherait un processus dans lequel les cellules souches du cerveau produisent des cellules qui créent de la nouvelle matière blanche, inversant ainsi la lésion. La molécule en question un oxystérol, appelé "20-αHydroxycholestérol (20HC)".

Pour tester l’efficacité de cette molécule, les chercheurs ont mené des expériences sur des souris nouveau-nées. "L'injection de 20HC a induit une oligodendrogénèse amélioré la myélinisation dans la substance blanche, ce qui s'est traduit par une amélioration des résultats sur le plan moteur", peut-on lire dans les résultats parus dans la revue Cell Stem Cell.

En clair, la molécule lipidique pénètre dans le cerveau et se lie aux cellules souches qui s'y trouvent, encourageant ces dernières à produire un type de cellule appelé "oligodendrocyte". Les oligodendrocytes permettent la production de matière blanche dans le système nerveux central. Cette matière blanche nouvellement produite chez les enfants prématurés prévient les lésions neurologiques qui, affecteraient la capacité de mouvement de l'enfant, caractéristiques de l'infirmité motrice cérébrale.

La molécule lipidique sera administrée par voie intraveineuse lors d'un essai clinique

"Il est très difficile de mettre au point des thérapies pour les enfants, en particulier pour les bébés médicalement vulnérables, car les préoccupations en matière de sécurité sont, à juste titre, très strictes. Le fait que cette molécule se trouve déjà dans le lait maternel qui est sans danger pour les prématurés est extrêmement encourageant. Maintenant, nous pouvons commencer à développer une thérapie qui isole et délivre ce lipide d'une manière sûre pour les nourrissons", a déclaré Eric Benner, auteur des recherches, dans un communiqué.

La molécule lipidique découverte sera administrée par voie intraveineuse aux patients lors d'un prochain essai clinique. Cela est important, car de nombreux bébés souffrent de problèmes gastro-intestinaux et ne peuvent pas recevoir du lait ou des médicaments par la bouche en toute sécurité. "Le moment de la lésion cérébrale est extrêmement difficile à prédire, c'est pourquoi un traitement qui pourrait être administré en toute sécurité à tous les bébés prématurés à risque serait révolutionnaire", a conclu Agnes Chao, co-auteur de l’étude.