Régime vegan et allaitement : deux nutriments essentiels bien présents dans le lait maternel

L'ESSENTIEL Le régime vegan exclut de l’alimentation l’ensemble des produits d’origine animale.

Une étude hollandaise s’est intéressée aux effets du régime vegan sur la composition du lait maternel.

Les chercheurs ont notamment étudié les concentrations en vitamine B2 et en carnitine dans le lait maternel de mères végétaliennes.

Le régime végétalien ou vegan consiste à éliminer tous les aliments d’origine animale tels que la viande, les poissons, les crustacées, les œufs, les produits laitiers et le miel.

Le régime vegan pourrait-il diminuer les concentrations de vitamine B2 et de carnitine dans le lait maternel ?

Une étude de l’Amsterdam UMC s’est récemment intéressée aux mères allaitantes suivant un régime vegan. Les chercheurs ont souhaité savoir si ce régime alimentaire avait un impact sur la composition du lait maternel. Leurs travaux ont été présentés lors de la 55e réunion annuelle de la Société européenne de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique (ESPGHAN).

Pour les besoins de cette recherche, les scientifiques ont recruté des mères allaitantes végétaliennes et des mères allaitantes suivant un régime omnivore. L’objectif était de définir si les nourrissons allaités par mères vegans pouvaient présenter un risque de développer une carence en vitamine B2, qui peut entraîner une anémie ou des problèmes neurologiques, ou en carnitine, qui peut induire une hypoglycémie ainsi qu'un risque de dysfonctionnement cardiaque et cérébral.

La vitamine B2 et la carnitine présentes dans le lait maternel des mères vegans

D’après les conclusions de l’étude, le lait maternel provenant de mères allaitantes vegans ne présentait aucune différence dans les concentrations de vitamine B2 ou de de carnitine par rapport aux mères allaitantes ayant un régime omnivore.

"Les résultats de notre étude suggèrent que les concentrations de vitamine B2 et de carnitine dans le lait maternel ne sont pas influencées par la consommation d'un régime végétalien. Ces résultats montrent qu'un régime végétalien chez les mères allaitantes ne constitue pas un risque de carence en vitamine B2 ou en carnitine chez les nourrissons allaités. Cette information est utile pour les mères qui allaitent et pour les banques de lait maternel, qui collectent du lait pour les enfants prématurés et qui n'en reçoivent pas suffisamment", a noté la Dr Hannah Juncker, auteure principale de l’étude, et docteur en médecine pédiatrique à l’Amsterdam UMC.