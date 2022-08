Régime vegan : pour renforcer vos os, faites de la musculation !

L'ESSENTIEL 5 % de la population mondiale (375 millions de personnes) serait végétarienne ou vegan.

La musculation serait plus bénéfique que le vélo ou la natation pour la solidité des os.

Les vegans ou végétaliens, dont le mode de vie allie une alimentation exclusive par les végétaux et le refus de consommer tout produit (vêtements, chaussures, cosmétiques, etc.) issu des animaux ou de leur exploitation, devraient intégrer la musculation à leur menu, d’après des chercheurs.

Risque accru

En effet, cette population présente une densité minérale osseuse plus faible et est donc exposée à un risque accru de fracture, comparé aux omnivores. Ils ont par exemple un risque 2 fois supérieur à la moyenne de se casser la hanche puisque que les amateurs de produits carnés consommeraient, eux, davantage de calcium, composants importants des os, et des protéines qui facilitent l’absorption du calcium des aliments.

D'après Heather Russell, diététicienne à la Vegan Society (une association de promotion du véganisme) au Royaume-Uni interrogée par The New Scientist, "il est tout à fait possible de prendre soin de ses os en suivant un régime végan bien construit, mais il est indispensable d’être informé pour faire de bons choix en matière de santé.”

Exercices de résistance

Et les bons choix passeraient également par le sport pratiqué. En effet, cette tendance à avoir des os moins solides serait diminuée si les adeptes du régime vegan suivaient des exercices de résistance, d’après une nouvelle étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Dans le cadre de cette étude, les auteurs ont comparé les données de 43 hommes et femmes suivant un régime à base de plantes depuis au moins cinq ans et 45 hommes et femmes suivant un régime omnivore.

Les chercheurs ont découvert que les participants végétaliens qui pratiquaient des exercices de musculation au moins une fois par semaine avaient des os plus solides que ceux qui ne le faisaient pas.