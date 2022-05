Diabète de type 2 : le véganisme aide à perdre du poids

L'ESSENTIEL Un végétalien est un type de végétarien qui évite tous les produits animaux.

Cela signifie qu'un végétalien ne mange ni viande, ni produits laitiers ni œufs et ne boit pas de lait.

Selon une nouvelle étude présentée au Congrès Européen de l'Obésité, le régime vegan a un impact bénéfique sur les personnes qui souffrent de diabète, notamment grâce à la perte de poids.

11 essais randomisés

Pour cette recherche, les chercheurs ont analysé et compilé les résultats de 11 essais randomisés sur le sujet. Les régimes végétaliens ont ensuite été comparés à des groupes témoins passifs (participants poursuivant un régime alimentaire normal sans changement d’habitudes) ou à des groupes témoins actifs (participants suivant d'autres interventions diététiques telles que des régimes méditerranéens, restrictifs ou spécifiques aux diabétiques).

Après douze semaines de tests, les analyses ont révélé que, par rapport aux régimes de contrôle, les régimes végétaliens réduisaient significativement le poids corporel (-4,1 kg en moyenne). En revanche, l’exclusion des produits animaux n'a eu aucune incidence sur la pression artérielle et les triglycérides (un type de graisse dans le sang, NDLR).

Un apport calorique réduit

"Les régimes végétaliens conduisent probablement à une perte de poids car ils sont associés à un apport calorique réduit en raison d'une teneur plus faible en graisses et d'une teneur plus élevée en fibres alimentaires", déduisent les chercheurs. "Cette évaluation rigoureuse indique que l'adhésion à un régime végétalien pendant au moins 12 semaines peut entraîner une perte de poids cliniquement significative et améliorer les taux de glycémie, et peut donc être utilisée la gestion diabète de type 2", concluent-ils.

Le diabète correspond à un excès durable de la concentration de glucose dans le sang (hyperglycémie). Dans le cas du diabète de type 2, ce phénomène est provoqué par une perturbation du métabolisme glucidique. Si elle apparaît progressivement et insidieusement, la maladie a des conséquences graves, voire mortelles, à long terme. En 2019, en France, près de 4 millions de personnes étaient identifiées diabétiques par l'Assurance maladie.