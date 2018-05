Vegans : des chercheurs ont trouvé comment leur apporter la vitamine B12 qui leur manque

Voilà une bonne nouvelle pour nos amis Vegan. Alors que ce régime excluant tout produit d’origine animale, est au cœur de nombreuses controverses quant à son apport alimentaire, des chercheurs viennent de découvrir des plantes qui pourraient apporter la vitamine cruciale qui manque aux adeptes du véganisme. En effet, d’après une étude réalisée par l’Université de Kent (Royaume-Uni) et parue dans la revue médicale Cell Chemical Biology jeudi 17 mai, la vitamine B12, que vous connaissez peut-être sous le nom de "cobalamine", peut-être absorbée par certains végétaux.

Pour en arriver à cette conclusion, l’équipe du professeur Martin Warren s’est servi du projet de biologie des élèves de la Sir Roger Manwood's School. Alors que les classes de sixième et cinquième avaient cultivé pendant une semaine un jardin dans lequel des molécules de vitamines B12 avaient été plantées, les scientifiques ont arraché, lavé et analysé les feuilles. Résultat : les plantes avaient absorbé la vitamine.

Traiter les infections parasites

Une telle découverte pourrait soigner les déficiences alimentaires dans des pays à majorité végétarienne comme l’Inde, fait valoir l’étude. Et, alors que la consommation de viande est de plus en plus problématique en raison du réchauffement climatique et de l’augmentation de la population mondiale, permettre de proposer une alternative saine, notent les chercheurs.

Par ailleurs, à terme, ces recherches pourraient aider à combattre certaines infections parasites. En effet, au cours de ses travaux, l’équipe de Martin Warren a également pu étudier la façon dont les vers absorbaient les molécules B12. Ces derniers utilisant un système d’absorption différent des mammifères, les scientifiques pourraient se servir de cette découverte pour essayer de traiter les ankylostomoses par exemple (vers parasite qui vit dans les humains ou certains animaux domestiques responsable de l’anémie).

Pour ceux qui n’avaient encore jamais entendu parler de la vitamine B12, celle-ci est essentielle au bon fonctionnement de l’organisme. En effet, elle joue un rôle de synthèse ou de modification au niveau des globules rouges, des protéines, des acides gras, osseux, neuronal et de l’ADN. Mais, malheureusement pour les Végan, les végétaux et les champignons n’en contiennent pas. Car est elle seulement présente dans le règne bactérien et animal.