Cancer : une bactérie de grenouille élimine des tumeurs

L'ESSENTIEL Une bactérie intestinale appelée Ewingella americana, présente chez la grenouille, pourrait aider à guérir le cancer.

Dans une étude, des chercheurs l’ont administrée à des souris qui, après une seule injection, n’avaient plus aucune tumeur.

Cette action est possible grâce à deux mécanismes : Ewingella americana libère des toxines dans la tumeur qui la détruisent et, en parallèle, sa présence déclenche une réponse immunitaire de l’organisme qui cible les cellules cancéreuses.

Le microbiote n’a pas fini de nous surprendre. Sauf que, cette fois, ce n’est pas le nôtre mais celui de la grenouille. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Gut Microbes, des chercheurs ont découvert qu'une bactérie intestinale présente chez ce petit animal pourrait aider à guérir le cancer.

Plus aucune tumeur après une injection de bactérie de grenouille

Lors de leur étude, les chercheurs ont travaillé sur plusieurs amphibiens, qui sont peu sujets aux tumeurs. Leur but était d’identifier les bactéries intestinales qui pouvaient potentiellement les en protéger. Chez des lézards, des tritons à ventre de feu et des rainettes, les scientifiques ont identifié neuf bactéries intestinales pouvant lutter contre les tumeurs. Ewingella americana, découverte chez les rainettes, a été la plus efficace de toutes.

Les chercheurs ont en effet testé ces bactéries intestinales chez des souris atteintes d’un cancer colorectal. Résultat : après une seule injection seulement, les rongeurs n’avaient plus aucune tumeur. “Le traitement par Ewingella americana a surpassé de manière significative les thérapies standard dans les études de régression tumorale”, écrivent les auteurs dans leur étude.

Contre le cancer, la bactérie intestinale a une action curative et protectrice

Deux mécanismes expliquent cet effet. D’une part, Ewingella americana cible la tumeur - qui l’attire naturellement - et, une fois dedans, s’y multiplie de façon exponentielle. Ensuite, elle libère des toxines qui détruisent la tumeur. En parallèle, sa présence seule déclenche une réponse immunitaire de l’organisme qui cible les cellules cancéreuses.

Mais l'action d’Ewingella americana n’est pas seulement curative, elle est aussi préventive. Un peu plus tard, les chercheurs ont à nouveau exposé les souris à des cellules cancéreuses, sans qu’aucune ne développe de nouvelles tumeurs.

Même si les conclusions sont encourageantes, elles ne sont pas transposables à l’Homme. Les tests n’ayant été effectués que sur des animaux, la bactérie intestinale de la grenouille a encore de nombreux tests à passer avant de guérir l’Homme. En attendant, elle continuera de protéger son hôte, la rainette.