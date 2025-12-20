Sensibilité au froid : quel est le processus dans notre organisme ?

L’hiver arrive et pour certaines personnes, c’est une période difficile. En cas de sensibilité au froid, cela peut déclencher des symptômes douloureux, comme des douleurs aux doigts ou aux extrémités. Dans la revue Acta Physiologica, des scientifiques décryptent les mécanismes derrière ces sensations.

Froid : des mécanismes différents dans la peau et les organes

Ils ont découvert que la perception du froid n'est pas un processus homogène dans l'organisme. "Au niveau de la peau, le froid est principalement détecté par le canal ionique TRPM8, spécialisé dans la détection des basses températures et des sensations de froid environnementales, développent-ils. En revanche, les organes internes, comme les poumons ou l'estomac, s'appuient principalement sur un autre capteur, appelé TRPA1, pour percevoir les baisses de température."

Cette différence de mécanismes moléculaires explique pourquoi la sensation de froid peut varier dans l’organisme. Les symptômes ne sont pas les mêmes lorsque nous sommes confrontés au froid extérieur que lorsque nous ingérons des aliments très froids. "Chaque type de tissu active et utilise des voies distinctes pour détecter les variations thermiques", poursuivent les auteurs.

Les scientifiques ont découvert ces mécanismes grâce à des modèles animaux. Ces spécialistes ont comparé les neurones du nerf trijumeau, qui transmet les informations provenant de la peau et de la surface du crâne, avec ceux du nerf vague, principale voie sensorielle reliant le cerveau aux organes internes tels que les poumons et le tube digestif. Grâce à différentes techniques d’imagerie, ils ont observé l’activation neuronale en temps réel.

Sensibilité au froid : mieux comprendre le processus

En ce qui concerne la peau, il existe des capteurs spécifiques capables de détecter le froid ambiant et d'adapter les comportements de défense cutanée. "La détection du froid à l'intérieur du corps dépend de circuits sensoriels et de récepteurs moléculaires différents, reflétant son rôle physiologique plus profond dans la régulation interne et les réponses aux stimuli environnementaux", complètent les scientifiques de l’Institut de Neurosciences d’Alicante, en Espagne.

Dans la seconde partie de l’étude, les chercheurs ont testé leurs découvertes sur des souris génétiquement modifiées dépourvues des capteurs TRPM8 ou TRPA1. "Cette approche multidisciplinaire a démontré que la détection du froid est finement adaptée aux fonctions physiologiques de chaque tissu et que les organes internes utilisent des mécanismes moléculaires distincts de ceux de la peau", concluent-ils. Selon eux, ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour mieux comprendre certaines pathologies associées à une sensibilité au froid.