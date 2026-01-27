  • CONTACT
Ce régime peut protéger vos reins

Une alimentation riche en fruits et légumes, en céréales complètes et en matières grasses non-saturées serait bénéfique pour la santé rénale. Elle diminue le risque d’insuffisance rénale chronique. 

Ce régime peut protéger vos reins monticelllo/istock
  Publié le 27.01.2026 à 10h25
La santé rénale dépend de la qualité de notre alimentation. D’après une étude parue dans le Canadian Medical Association Journal, un régime riche en produits végétaux est bénéfique pour les reins. Cela diminue le risque d’insuffisance rénale chronique. Cette pathologie détruit progressivement les reins. 

Reins : qu'est-ce que le régime EAT-Lancet ?

L’équipe de recherche s’est intéressée aux effets du régime appelé EAT-Lancet. Le terme est apparu en 2019, suite à un rapport paru dans la revue The Lancet. "Bien que de nombreux régimes à base de plantes soient encouragés, comme les approches diététiques pour stopper l'hypertension (DASH), le régime méditerranéen alternatif (aMed) et d'autres, le régime de santé planétaire EAT-Lancet a été développé pour englober la santé humaine ainsi que la durabilité environnementale, indiquent les auteurs de cette étude récente. Il met l'accent sur les fruits, les légumes, les légumineuses, ainsi que sur certaines viandes et produits laitiers, et sur une consommation limitée de sucres et de graisses ajoutés."

Une alimentation riche en végétaux réduit le risque d'insuffisance rénale chronique  

Dans leurs travaux, ces scientifiques ont cherché à tester les effets de cette alimentation sur les reins. Pour ce faire, ils ont utilisé les informations de la base de données britannique, UK Biobank. Près de 180.000 patients ont été inclus dans l’étude : 4.819 (2,7 %) d’entre eux ont développé une maladie rénale chronique. "Une plus grande adhésion au régime dit de santé planétaire EAT-Lancet était associée de manière significative à un risque réduit d'incident d’insuffisance rénale chronique, observe le co-auteur, Dr Xianhui Qin, de la Southern Medical University de Guangzhou en Chine. Cette association protectrice était particulièrement évidente chez les individus ayant une faible exposition aux espaces verts résidentiels et des variantes génétiques spécifiques."

SUR LE MÊME THÈME

Insuffisance rénale : les sucres et les graisses ajoutés peuvent accroître l'inflammation

L’équipe souligne que les autres régimes alimentaires précédemment cités, DASH et aMed notamment, montrent aussi des bénéfices sur la santé rénale. Cela serait lié à la consommation plus élevée de légumes, de fruits et de noix, et à la faible quantité de viande rouge dans l’alimentation. "Un aspect distinctif du régime EAT-Lancet est sa limitation spécifique des sucres et des graisses ajoutés, ce qui peut atténuer davantage le risque rénal en modulant les voies de l'inflammation et du stress oxydatif, poursuivent les auteurs. Ces résultats soulignent le potentiel du régime EAT-Lancet en tant que stratégie alimentaire efficace pour la prévention de l’insuffisance rénale chronique." D’après leurs estimations, la maladie devrait devenir la cinquième cause de décès dans le monde d’ici 2040.

