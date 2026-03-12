Ménopause : 9 femmes sur 10 souffrent en silence au travail

L'ESSENTIEL Près de 7 femmes sur 10 déclarent que les symptômes de la ménopause affectent leur productivité et leur performance au travail.

La ménopause reste un sujet largement tabou dans les entreprises, car 97 % des répondantes disent ressentir une pression pour cacher ou minimiser leurs symptômes au travail, souvent à cause de la culture d’entreprise ou de la peur d’être jugées.

Les difficultés liées à la ménopause ont poussé 31 % des patientes à adapter ou freiner leur carrière.

La ménopause, un sujet encore tabou en entreprise ? C’est la conclusion tirée par une étude de LiveCareer au cours de laquelle 898 femmes actives actuellement ménopausées ou ayant déjà traversé cette période ont été sondées sur leur expérience au travail pendant ce moment marqué par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles. Selon les résultats, 91 % des répondantes commencent à ressentir des symptômes avant l’âge de 50 ans. "Or, c’est à cette période que beaucoup d’entre elles accèdent à des postes de direction ou à des fonctions managériales."

Ménopause : 69 % affirment que les symptômes perturbent leur productivité

Lorsque les participantes ont été interrogées, elles ont fait état de sautes d’humeur ou d’anxiété (61 %), de difficultés de concentration ou d’une baisse de productivité (60 %), d’un brouillard cérébral ou d’une perte de mémoire (52 %), de troubles du sommeil ou d’une fatigue (46 %), de bouffées de chaleur ou d’un inconfort physique (17 %). "Seulement 3 % déclarent ne pas avoir ressenti de symptômes." D’après les volontaires, ces manifestations physiques et cognitives nuisent à leur concentration, leur productivité et leur confiance au travail. Dans le détail, près de 7 femmes ménopausées sur 10 signalent qu’il leur est difficile d’atteindre leur niveau de performance habituel à cause de ces symptômes.

La culture d’entreprise pousse les femmes ménopausées à souffrir en silence

En outre, l’enquête souligne que la grande majorité des patientes (97 %) se sentent contraintes de dissimuler ou minimiser leurs symptômes. La raison principale ? La culture de l’entreprise qui ne favorise pas des conversations sur ce sujet pour 61 % des répondantes. Parmi celles qui ont choisi de ne pas parler de ménopause sur leur lieu de travail, 61 % ont peur d’être jugées, 33 % estiment que le sujet n’a pas sa place dans le cadre professionnel, 20 % n’en ont pas encore parlé mais prévoient de le faire et 18 % déclarent ne pas avoir confiance en leur service des ressources humaines.

"Lorsque les femmes se sentent incapables de parler du problème de la ménopause au travail, elles portent souvent ce fardeau seules. Cet isolement peut nuire gravement tant à leur bien-être personnel qu’à leur engagement professionnel", peut-on lire dans l’étude. C’est pourquoi près de 31 % des participantes a déjà envisagé de changer d’emploi, de poste ou de réduire son temps de travail.