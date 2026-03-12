Problème rénal : ces signes qui doivent alerter

L'ESSENTIEL 83 % des patients présentant une altération de leur fonction rénale ignoraient leur situation avant le dépistage.

Environ 6 millions de personnes présentent une atteinte rénale.

L'insuffisance rénale est une maladie silencieuse pendant une longue période.

"Le rein ne fait pas mal. Il ne donne pas d’alerte précoce", explique le Dr Nicolas Roquigny, biologiste médical et responsable des affaires publiques chez Biogroup, à l'occasionn de la journée mondiale du rein ce 12 mars 2026. Et les chiffres de la campagne nationale de dépistage des maladies rénales chroniques (MRC) confirment ses dires.

Maladie rénale : une pathologie très souvent découverte tardivement

Sur les 20.649 patients ayant bénéficié d’un dosage de la créatinine au sein des laboratoires Biogroup, 1.470 ont été alertés d’une anomalie rénale. Par ailleurs, les données recueillies révèlent que 83 % des patients présentant une altération de leur fonction rénale, ignoraient leur situation avant le dépistage. En effet, les maladies du rein chroniques - comme l'insuffisance rénale - évoluent souvent sans symptôme perceptible. Ce qui leur permet de s’installer et de progresser, jusqu’à un diagnostic tardif.

Pourtant les atteintes rénales ne sont pas rares. Près d’une personne sur 10 souffre d'une atteinte rénale en France. C’est-à-dire environ 6 millions de personnes, un chiffre deux fois plus élevé que le diabète.

Insuffisance rénale : les symptômes qui doivent alerter

Si l’insuffisance rénale provoque dans ses premiers stades des signes discrets et peu significatifs, ils n’en restent pas moins présents. Il faut ainsi y être attentif. Les signes d’insuffisance rénale les plus fréquents qui doivent alerter sont :

la fatigue ;

la pâleur ;

la perte d'appétit ou un amaigrissement ;

des nausées ou des vomissements ;

des gonflements des paupières ou des œdèmes aux chevilles (signes liés à la rétention d’eau) ;

un essoufflement ;

une augmentation de la fréquence d’uriner, notamment la nuit.

Certains symptômes apparaissent lorsque les atteintes aux reins en sont à un stade avancé. On peut notamment citer les démangeaisons, l’hypertension artérielle, les crampes musculaires et les troubles du sommeil. Il ne faut pas hésiter à consulter en cas de doute. "Un simple dosage sanguin permet pourtant d’estimer la fonction rénale et d’en parler avec son médecin. Ce sont des gestes simples, mais déterminants", rappelle le Dr Nicolas Roquigny dans un communiqué.

L’expert ajoute que plus le dépistage est précoce, meilleurs sont la prise en charge et les chances de ralentir l’évolution de la maladie. "La France excelle dans la prise en charge des pathologies avancées. Mais nous devons encore progresser dans la culture de prévention. Détecter plus tôt, c’est donner du temps médical", ajoute le spécialiste.