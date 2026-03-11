Une simple photo de la main permettrait de repérer ce trouble de santé rare

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développé une IA qui peut diagnostiquer une maladie rare, appelée acromégalie, avec une photo de main.

L'acromégalie est une maladie rare qui fait grossir les mains et les pieds, modifie l'apparence du visage et a également des effets sur la croissance des os.

L'outil pourrait permettre de diagnostiquer d'autres pathologies, également.

L’acromégalie se caractérise par une production trop importante d'hormone de croissance à l’âge adulte. Ce qui entraîne une augmentation de la taille des mains et des pieds ainsi que des modifications du visage. Toutefois, entre sa faible incidence et sa progression lente, cette maladie rare peut passer sous les radars de très nombreux médecins.

Pour faciliter son diagnostic, des chercheurs de l’université de Kobe (Japon) ont ainsi mis au point une IA capable de la repérer en analysant des photos de la main. Elle a été présentée dans Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Diagnostic de l'acromégalie : une IA plus efficace qu’un endocrinologue

Pour mettre au point leur outil diagnostiquant l’acromégalie, les chercheurs ont recueilli les photos du dos de la main ainsi que du poing fermé de 725 patients japonais. Cela représente plus de 11.000 images. L’intelligence artificielle ainsi développée a été capable de repérer en analysant les clichés les personnes souffrant de la maladie rare "avec une sensibilité et une spécificité très élevées". Elle a même obtenu de meilleurs résultats que les endocrinologues expérimentés à qui il avait aussi été demandé d'évaluer les photos.

"Franchement, j'ai été surpris que la précision du diagnostic ait atteint un niveau aussi élevé en utilisant uniquement des photographies du dos de la main et du poing serré. Ce qui m'a frappé comme particulièrement important, c'est d'atteindre ce niveau de performance sans traits du visage. Ce qui rend cette approche beaucoup plus pratique pour le dépistage des maladies", explique Yuka Ohmachi, un des auteurs de l’étude, dans un communiqué.

L’outil pourrait apprendre à repérer d’autres maladies sur les photos des mains

Pour les chercheurs, ces premiers résultats sont particulièrement prometteurs. Ils envisagent de perfectionner leur IA afin qu’elle soit capable de repérer d’autres pathologies liées aux mains comme la polyarthrite rhumatoïde ou l'hippocratisme digital (déformation des ongles des doigts ou des orteils).

L’idée n’est pas de remplacer les médecins, mais de leur offrir un nouvel outil de diagnostic. "Nous pensons qu'en développant davantage cette technologie, elle pourrait conduire à la création d'une infrastructure médicale lors de bilans de santé complets pour relier les cas suspects de troubles liés à la main à des spécialistes. En outre, elle pourrait soutenir les médecins non spécialisés (dans ces maladies) dans les milieux de soins de santé régionaux, contribuant ainsi à réduire les disparités en matière de soins de santé là-bas", souligne Dr Hidenori Fukuoka, l’endocrinologue qui a dirigé l’étude.