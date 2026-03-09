C'est souvent sur ce membre de la famille que repose le suivi de la santé du foyer

L'ESSENTIEL Une enquête, menée par la Fédération hospitalière de France, montre que plus de 7 femmes sur 10 signale porter seules la "charge sanitaire" de leur foyer.

Plus de 80 % d’entre elles prennent la responsabilité de prendre les rendez-vous médicaux, de gérer les traitements et d’accompagner les autres membres de leur famille aux consultations.

Cette charge a un impact négatif sur leur santé et leur équilibre psychologique.

Planifications des consultations médicales, de la prise de médicaments, récupération des vaccins… Derrière chacune de ces actions liées à la santé familiale se cache une femme. C’est ce que montre une enquête de la Fédération hospitalière de France, publiée à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui a pu être consultée par France Inter. Dans le cadre de celle-ci, 1.328 femmes âgées de 18 ans et plus, vivant en France métropolitaine, ont été interrogées en ligne entre le 18 et le 24 février 2026.

Plus de 70 % des femmes portent seules la "charge sanitaire" de leur foyer

Selon les résultats, plus de 7 femmes sur 10 signale porter seules la "charge sanitaire" de leur foyer, au détriment de leur propre santé. Plus précisément, le sondage révèle que 85 % des adultes sondés affirment assumer "presque exclusivement la prise de rendez-vous médicaux pour leurs enfants et/ou leur conjoint", 82 % assurent "gérer les traitements médicaux des enfants ou d'autres personnes du foyer" et 80 % d'entre elles déclarent "accompagner aux rendez-vous médicaux les enfants, ou d'autres personnes du foyer."

D’après "près de 3 participantes sur 5", cette charge a des répercussions négatives sur leur santé et leur équilibre psychologique. Chez les jeunes femmes et celles qui débutent leur vie de famille, ces conséquences sont encore plus importantes. Interrogé par France Inter, Zaynab Riet, déléguée générale Fédération Hospitalière de France, précise que "63 % des femmes ne réalisent pas systématiquement leurs propres examens de contrôle gynécologique. Le dépistage de cancer du sein en France est inférieur au taux européen."

Les douleurs des femmes banalisées par les médecins et leur entourage

Autre constat : lorsque les femmes prennent le temps d’aller consulter un professionnel de santé, leurs douleurs sont minimisées ou non prises au sérieux en raison de leur sexe, selon la moitié des répondantes. "Pour 42 % des femmes, des symptômes physiques ont au moins une fois été attribués à des causes psychologiques et hormonales sans investigation approfondie." Leur entourage banalise aussi leurs problèmes de santé. Dans le détail, plus d’une femme sur trois a vu ses douleurs non considérées, ou son jugement sur sa santé remis en question et soulignent un manque de soutien dans leurs démarches de santé de la part de leurs proches.