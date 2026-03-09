Comment le rire construit la relation parent-enfant ?

L'ESSENTIEL Le rire est bénéfique dans la relation parent-enfant.

Il peut renforcer l’attachement, notamment entre avec les pères.

Mais il a aussi des bienfaits sur le plan cognitif et sur le plan émotionnel.

Rire est bon pour la santé ! Cet adage est vrai dès le plus jeune âge. Selon une étude parue dans Journal of Experimental Child Psychology, il contribue au développement de l’attachement entre parent et enfant. Les auteurs ont observé les situations associées au rire et leurs effets sur un groupe de 144 enfants, âgés de 3 à 5 ans.

Comprendre la relation d’attachement entre parent et enfant

"On sait depuis longtemps que la relation entre un parent et son enfant – l’attachement – joue un rôle central dans le développement socioémotionnel et cognitif de l’enfant, rappellent-ils dans un communiqué. Un attachement sécurisant est associé à une meilleure gestion des émotions, à des relations plus harmonieuses plus tard dans la vie et à une plus grande confiance face aux défis." Ces spécialistes soulignent que les études s’intéressent plus généralement aux effets des situations négatives sur l’attachement : les réactions des parents lorsque l’enfant pleure ou a peur, par exemple. Cette fois, ils ont voulu comprendre les effets de situations dites positives sur cette relation. "Si les moments positifs renforcent les relations entre adultes, pourquoi n’en serait-il pas de même entre parents et enfants ?", s’interrogent-ils.

Relation parent-enfant : des différences entre pères et mères

Dans leurs travaux, ils ont donc observé les situations associées au rire chez les participants et leurs parents. "Deux grands types de comportements sont ressortis : les contacts physiques (chatouilles, luttes ludiques) et l’anticipation (annoncer l’action, par exemple 'Je vais t’attraper!') pour le premier et les jeux de mouvements (danses rigolotes, grimaces) et de sons (chansons ou sons drôles accompagnés de mouvements) pour le deuxième", indiquent-ils. Les scientifiques canadiens ont observé ces deux types de comportement chez les pères et les mères.

Mais ils n’avaient pas les mêmes conséquences sur la relation parent-enfant. Ils ont constaté que le contact physique et l’anticipation des mères créent le rire chez l’enfant, mais l’attachement serait plus favorisé par les jeux de mouvements et les sons. Chez les pères, le lien serait plus évident entre rire et qualité de l’attachement. "Cela laisse entendre que, pour plusieurs enfants, le climat émotionnel joyeux créé par le jeu avec le père a un rôle particulièrement important dans la construction du lien d’attachement, développe Audrey-Ann Deneault, l’une des autrices principales de la recherche. Toutefois, il manque encore des études pour tirer des conclusions définitives."

Quels sont les bénéfices du rire pour l’enfant ?

Elle rappelle que le rire a de multiples bénéfices pour le développement des enfants, et pas uniquement sur l’attachement. La surprise, associée à certains moments ludiques, stimule la flexibilité mentale des enfants. "On apprend alors à moduler ses attentes, à tolérer l’imprévu et à lire les intentions de l’autre", indique la spécialiste. Puis, le rire renforce la sécurité émotionnelle de l’enfant.

Pour Audrey-Ann Deneault, ces conclusions peuvent être rassurantes pour les parents : s’amuser avec son enfant peut être une activité simple pour l’aider à grandir. "On n’a pas toujours besoin d’activités ultra pédagogiques, de jeux éducatifs coûteux ou de séances d’apprentissage structurées, rappelle-t-elle. Courir dans le salon, se poursuivre, faire des grimaces, rire aux éclats sont autant de moments qui nourrissent réellement le lien entre un parent et son enfant, ainsi que le développement."