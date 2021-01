Le rire est-il un médicament ?

Avec environ 800 publications sur le rire, ses effets thérapeutiques, autant sur le plan physique que psychologique, ont été démontrés. Les personnes qui ont le rire facile ont d'ailleurs souvent une perception plus positive de la vie.

Quels sont les effets du rire sur l'organisme ?

Qu'il s'agisse d'un fou rire, d'un éclat de rire ou même d'un sourire, de nombreux mécanismes sont à l’œuvre dans l'organisme. Si sur le plan physique les poumons améliorent la ventilation et l'oxygénation du sang, après une contraction du diaphragme et de certains muscles du visage, ce sont tous les muscles du corps qui se relâchent avec un sentiment de détente.

Pour le cerveau, il s'agit d'un véritable tsunami d'endorphine, cette substance qui déclenche le plaisir et l'envie de recommencer à nouveau. Répété le plus souvent possible, le rire permet de diminuer le cortisol, l'hormone du stress et même d'améliorer le sommeil et la douleur physique et morale.

Comment faire pour mettre plus de rire dans sa vie ?

En période de crise sanitaire, quand les rassemblements sont proscrits et que les relations sociales sont limitées, rire et faire preuve d'humour aident à percevoir la situation de manière plus positive. Pour rire plus souvent, il y a les conversations entre amis, même à distance, les spectacles d'humoristes, les films comiques, les histoires drôles, les tours de magie ou certaines chansons.

Rire au moins 15 minutes par jour, en plus d'une activité physique régulière, est une très bonne prévention de nombreuses maladies physiques et psychologiques et peut même aider à soigner certains troubles comme la dépression ou l'anxiété.

Source : Amici P. The Humor in Therapy: the Healing Power of Laughter. Psychiatr Danub. 2019 Sep;31(Suppl 3):503-508. PMID: 31488780.

En savoir plus : "Le rire une formidable thérapie !" de Christian Tal Schaller, Corinne Cosseron et Kinou-le-clown, éditions Fernand Lanore.