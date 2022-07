Notre rire change en fonction de notre interlocuteur !

L'ESSENTIEL Le rire est l'expression la plus reconnaissable d'une émotion positive.

Il apparaît généralement vers l'âge de quatre mois chez la plupart des nourrissons.

Tout le monde adore plaisanter avec ses proches. Mais d’après des scientifiques de l’université de Baltimore (États-Unis), notre rire diffère en fonction de la personne avec qui l’on se trouve. Quelques secondes de rire permettraient de connaître l'état de la relation. Pour parvenir à cette découverte, ils ont réalisé une étude parue dans la revue Journal of Nonverbal Behavior.

Une consonance plus agréable

"Le rire spontané et le rire volontaire sont exprimés à l'aide de systèmes de production distincts. Les percepteurs se basent sur les indices liés à ces systèmes pour porter un jugement précis sur le statut relationnel. Pourtant, à notre connaissance, aucune étude empirique n'a examiné si les évaluateurs peuvent différencier le rire dirigé vers des amis et des partenaires et les indices qui permettent cette précision", peut-on lire dans les recherches.

Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs ont enregistré 52 rires différents lors des appels passés par 27 personnes à un ami du même sexe ou à leur amoureux. Les enregistrements ont ensuite été écoutés par 50 étudiants. Ils ont dû identifier l’interlocuteur à l’autre bout du fil. Selon les résultats, les rires produits en présence d’amis avaient une consonance plus agréable que ceux adressés à un partenaire. Les étudiants ont déclaré que le "rire amical" était plus spontané et naturel.

L'amour rend vulnérable

Lors d’une deuxième expérience, les auteurs ont demandé à 252 adultes d’écouter les 52 rires préalablement enregistrés. D’après les auditeurs, lorsque l’on rigole avec nos amis, notre rire est plus chaleureux et bruyant. Selon l’équipe, nous nous sentirons plus vulnérables et moins libres en compagnie de notre amoureux.

"Les études futures devraient tenir compte de la variété des caractéristiques acoustiques du rire telles que la hauteur, peut-être même par une manipulation artificielle, pour voir comment elles affectent différentes perceptions du rire dans des contextes romantiques et non-romantiques", ont conclu les chercheuses.