Démence et maladies du cœur : et si le rire nous protégeait ?

L'ESSENTIEL Rire diminue le risque de démence de 16 %.

Rire diminue le risque d’AVC (accident vasculaire cérébral) de 48 %.

Rire diminue le stress, aide à une meilleure digestion et améliore le sommeil.

Les liens entre le rire et les maladies cardiaques sont déjà connus mais les preuves de la relation entre le rire et la démence étaient jusqu’à présent quasi-inexistantes. Et pourtant une étude japonaise en a prouvé le lien plutôt positif.

Rire : une diminution du risque de démence

Ce sont 12.651 personnes âgées japonaises (non dépendantes) âgées de 65 et plus qui ont été suivies pendant plus de 6 ans par l’équipe scientifique.

Les occasions de rire ont été évaluées grâce à un questionnaire rempli par chacun des participants. Le diagnostic éventuel de démence a été posé pour certain de ces séniors grâce à une échelle de démence standardisée japonaise.

Il s’est avéré que plus les occasions de rire sont nombreuses plus le risque de démence baisse, surtout chez les femmes. La diminution de ce risque est importante puisque évaluée à 16 %, et même 22 % chez les femmes. Et le fait de rire lors de conversations avec des amis, d’échanges avec les enfants ou les petits-enfants et d'écouter la radio était principalement associé cette réduction du risque.

Rire : un plus pour nos artères et notre cœur

Et selon le Dr Damien Mascret, médecin et journaliste : "ceux qui rient rarement sont plus sujets aux AVC et ceux qui rient tous les jours sont ceux qui ont le moins de risque. […]. Ceux qui rient souvent (1 à 5 jours par semaine) [sont à] +12% de risques d’AVC, ceux qui rient rarement +27% et ceux qui ne rient jamais +60 %".

D'ailleurs, comme le précise la Fédération Française de Cardiologie (FFC), le rire diminue le stress et la pression artérielle, augmente la quantité d’air ventilé et donc nettoie nos poumons, diminue la production de cortisol procurant ainsi une sensation de bien-être, aide à une meilleur digestion et un bon sommeil, et facilite les rapports humains.

Un conseil : n’oubliez pas de rire à gorge déployer, c’est bon pour le cerveau et le cœur mais aussi pour votre bien-être.