Maladie cardiaque : ne faire du sport que le week-end protège aussi le coeur

L'ESSENTIEL Concentrer l'activité physique sur 1 à 2 jours est aussi bénéfique pour le coeur que l'exercice régulier.

Les deux plannings d'entraînement étaient tous les deux associés à des risques plus faibles de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque, de fibrillation auriculaire et d'accident vasculaire cérébral.

Les chercheurs concluent que le principal pour la santé cardiovasculaire est de faire du sport au cours de la semaine que cela soit sur 2 ou 7 jours.

Si vous n'avez pas fait de sport cette semaine ? Pas d'inquiétude. Vous pouvez vous rattraper ce week-end. Une étude de l'hôpital général du Massachusetts (HGM), publiée dans la revue JAMA, a montré que concentrer son activité physique sur deux jours est tout aussi bénéfique pour le cœur que d'étaler les séances sur du lundi au dimanche.

Crise cardiaque : faire du sport le week-end réduit les risques de 27 %

Il est recommandé de faire au moins 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine pour rester en bonne santé. Les chercheurs ont voulu déterminer si la réduction des risques cardiaques était la même, en fonction de la répartition des exercices sur la semaine. Parmi les 89.573 participants ayant porté des accéléromètres au poignet, 42,2 % étaient des "guerriers actifs du week-end". C'est-à-dire qu'ils faisaient au moins 150 minutes de sport hebdomadaires, dont au moins la moitié en 1 à 2 jours. 24,0 % étaient des actifs réguliers qui étalaient équitablement leurs séances sur 7 jours.

Ils ont observé des réductions des risques de crises cardiaques similaires chez les deux types de sportifs : les actifs du week-end et ceux en semaine affichaient 27 % et 35 % de risques en moins respectivement par rapport aux personnes sédentaires. Même constat pour les insuffisances cardiaques (38 % et 36 % de risques en moins), la fibrillation auriculaire (22 % et 19 % de risques en moins) et les accidents vasculaires cérébraux (21 % et 17 % de risques en moins).

Santé cardiovasculaire : concentrer l'activité physique sur le 2 jours aussi bénéfique

L'étude renforce l'idée que chaque activité physique compte et qu'il est important de trouver le temps pour bouger, même si c'est seulement pendant le week-end.

"Nos résultats suggèrent que les interventions visant à augmenter l'activité physique, même lorsqu'elles sont concentrées sur un jour ou deux par semaine, peuvent améliorer les résultats cardiovasculaires", a expliqué dans un communiqué l'auteur principal, Dr Patrick T. Ellinor, chef par intérim de la cardiologie et codirecteur du Centre cardiaque Corrigan Minehan à l'HGM.

Les scientifiques comptent également mener de nouvelles recherches pour vérifier si ce bénéfice s'observe sur d'autres maladies liées à la sédentarité comme le cancer.