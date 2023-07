Activité physique : quelles sont les habitudes des Français ?

L'ESSENTIEL Les hommes font plus d'activité physique que les femmes.

Les Français font très peu d'activité physique pour aller au travail.

La marche est l'activité physique de loisir la plus pratiquée en France.

Une nouvelle étude de Santé Publique France sur l’activité physique des adultes Français analyse leurs habitudes en la matière.

Plus d'activité physique chez les hommes

"La proportion d’adultes insuffisamment actifs étant élevée en France, une meilleure compréhension des pratiques en la matière constitue un enjeu de santé publique pour mieux cibler la prévention", justifient les chercheurs en préambule.



Pendant la période 2014-2016, la durée hebdomadaire totale de l’activité d’intensité modérée à élevée était significativement plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Par rapport aux femmes, les hommes pratiquent en effet davantage de l’activité physique dans les domaines du travail, des loisirs, des transports pour aller au travail et des activités domestiques.



Plus globalement, l’activité physique dans le domaine des transports pour se rendre au travail reste faible (comptant respectivement pour 1,2% et 0,7% de l’activité physique hebdomadaire chez les hommes et les femmes).

La marche est l’activité la plus pratiquée

Concernant les loisirs, la marche est l’activité la plus pratiquée quel que soit le sexe (82,6% chez les hommes et 91,6% chez les femmes).



"Une diversité plus élevée des activités physiques de loisir pratiquées est en relation avec une meilleure atteinte des recommandations de santé", peut-on par ailleurs lire dans l’enquête. "Il apparaît donc important de promouvoir des politiques de santé publique visant à investir les domaines contextuels les moins représentés (comme les mobilités actives), notamment auprès des femmes", conclut Santé Publique France.



Ce travail s’appuie sur une analyse détaillée des données de l’enquête transversale Esteban 2014-2016 collectées avec le Recent Physical Activity Questionnaire (RPAQ).