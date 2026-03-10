Covid-19 : les femmes ont payé le plus lourd tribut

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont publié un livre faisant état de l’impact de la crise de la Covid-19 sur les femmes dans le monde.

Ils montrent qu’elles ont eu un rôle essentiel dans la réponse à la crise, notamment par leurs professions souvent plus exposées (systèmes de santé, services communautaires ou aide à la personne).

Mais ce sont aussi elles qui ont payé le plus lourd tribut, notamment une perte de revenus, l’augmentation du travail domestique ou les violences.

Plus de cinq ans après, la Covid-19 continue de livrer ses enseignements. Et cette fois, c’est l’impact de la crise sanitaire sur les femmes que les scientifiques ont étudiés. Dans un nouvel ouvrage intitulé Feminism and COVID-19: How Women Fare in the Face of a Global Crisis, ils estiment que la gente féminine a payé le plus lourd tribut de la crise sanitaire.

Comprendre pour mieux se préparer au futur

Pour parvenir à cette conclusion, les deux co-auteures de l'ouvrage, Julia Smith et Clare Wenham, ont réuni une équipe multidisciplinaire et internationale d'auteurs et d'experts. Leur mission était d’analyser neuf études menées dans différents pays (Bangladesh, Brésil, Canada, Chine, République démocratique du Congo, Hong Kong, Kenya, Nigeria et Royaume-Uni), dans le but de mieux comprendre les effets de la pandémie chez les femmes, à la fois à l’échelle locale et mondiale.

Et ils sont nombreux, selon les auteurs. Ils estiment que les urgences sanitaires comme la pandémie de la Covid-19, peuvent renforcer les inégalités existantes dans les sociétés et précariser les femmes. “Pour mieux se préparer aux futures crises sanitaires, nous devons apprendre du passé, souligne la Dre Julia Smith, dans un communiqué. Les études réunies dans le livre mettent en évidence la nécessité de protéger celles qui se trouvent au cœur de la réponse aux pandémies.” Un signal d’alerte donc, pour protéger les femmes.

Plus de travail domestique, de risque de violence et baisse des revenus

D’après les scientifiques, les femmes ont été essentielles dans cette crise sanitaire. Elles ont notamment joué un rôle indispensable dans les secteurs où elles étaient les plus nombreuses à travailler, comme les systèmes de santé, les services communautaires ou encore l’aide à la personne.

Mais paradoxalement, elles n’ont pas été remerciées de cet investissement. Selon les chercheurs, au contraire, ce sont elles qui ont payé le plus lourd tribut de la crise sanitaire D’après les statistiques, leur volume de travail domestique a fortement augmenté, tout comme le temps passé à prodiguer des soins à leurs proches.

C’est aussi le constat de l’Organisation des Nations unies (ONU) Femmes qui, dès 2020, alertait sur les conséquences de la crise sanitaire pour les femmes et les filles. Dans cette publication, l’ONU Femmes indique qu’avant la pandémie, les femmes assumaient déjà trois fois plus de tâches familiales et domestiques non rémunérées que les hommes, ce qui a augmenté avec la Covid-19, à cause de la fermeture des écoles et de la saturation des systèmes de santé.

Dans Feminism and COVID-19: How Women Fare in the Face of a Global Crisis, les auteurs indiquent aussi que les femmes ont aussi subi, dans certains cas, plus de violences pendant la crise sanitaire. Enfin, dernier effet négatif de la pandémie sur la gente féminine : la baisse de revenus, qui a placé beaucoup de femmes en situation de précarité économique.

“Cette crise fait ressortir les inégalités structurelles qui existent dans tous les domaines, depuis la santé et l’économie jusqu’à la sécurité et la protection sociale, écrit l’ONU Femmes. Les acquis, arrachés de haute lutte en matière de droits des femmes, sont également menacés.” D’où l’urgence de documenter scientifiquement cette réalité, pour la faire disparaître.