Vaccination contre la Covid-19 : des inégalités sociales toujours marquées

L'ESSENTIEL Les 10 % de personnes au niveau de vie le plus élevé bénéficient plus souvent d’un schéma vaccinal complet que les 10 % de personnes au niveau de vie le plus bas.

Les individus sans schéma vaccinal complet sont également plus nombreux chez les ouvriers et parmi les personnes issues de l’immigration extra-européenne.

L'épidémie de Covid-19 progresse en France depuis le début de la rentrée scolaire.

D’après le quatrième volet de l’enquête nationale EpiCov, à la fin de l’année 2022, 83 % des habitants de France métropolitaine âgés de 18 ans ou plus déclaraient disposer d’un schéma vaccinal complet contre la Covid-19 et 93 % avoir reçu au moins une dose de vaccin.

Vaccination contre la Covid-19 : des différences en fonction du niveau de vie

"Les taux mesurés en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, les trois départements et régions d’outre-mer (DROM) enquêtés, sont sensiblement inférieurs", précise néanmoins la DREES. "En Guadeloupe, 49 % des personnes avaient un schéma complet, 46 % en Martinique et 67 % à La Réunion" détaille l’agence.

"Au sein de la population, des inégalités sociales importantes concernant ces pratiques vaccinales peuvent être observées, en dépit de la gratuité de la vaccination en France", ajoutent les experts en santé publique.

Ainsi, les 10 % de personnes au niveau de vie le plus élevé bénéficient plus souvent d’un schéma vaccinal complet que les 10 % de personnes au niveau de vie le plus bas. L’écart entre les taux de vaccination moyens de ces deux groupes est de 20 points de pourcentage.

Vaccination contre la Covid-19 : des différences en fonction du travail

Les individus sans schéma vaccinal complet sont également plus nombreux chez les ouvriers et parmi les personnes issues de l’immigration extra-européenne, ainsi que parmi les gens vivant en France métropolitaine et originaires d’un DROM ou ayant un parent originaire d’un DROM. Les personnes ayant ces profils déclarent fréquemment un faible niveau de confiance envers le gouvernement et les scientifiques. "Des inégalités sociales de couverture vaccinale se retrouvent également chez les mineurs, de manière différenciée selon l’âge", peut-on également lire dans le rapport.

Dernier enseignement de l’enquête : les femmes ont un peu plus souvent un schéma vaccinal complet (85 %) que les hommes (81 %), alors même qu’elles se déclaraient plus réticentes à l’idée de la vaccination avant que celle-ci soit mise en place.

Covid-19 : l'avancement de la campagne de vaccination

Selon le dernier bulletin hebdomadaire de Santé Publique France, les recours pour suspicion de Covid-19 sont en hausse chez les moins de 75 ans dans les associations SOS Médecins et chez les 2-14 ans aux urgences.

Face à la recrudescence de l’épidémie, le gouvernement a choisi d’avancer la campagne de vaccination de deux semaines pour la faire commencer le 2 octobre 2023.