Covid-19 : faut-il craindre une reprise de l'épidémie en France ?

L'ESSENTIEL Selon le dernier point de Santé Publique France, les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 augmentent.

Les actes médicaux prodigués par SOS Médecins et liés à la maladie sont aussi en hausse, particulièrement chez les enfants.

Le ministre de la santé affirme que la campagne de vaccination pourrait être avancée.

Maux de tête, toux, fatigue et la gorge qui gratte : et si ce n’était pas un rhume, mais la Covid-19 ? Ces dernières semaines, le nombre de contaminations augmente. Des chiffres publiés par Santé Publique France en témoignent. L’organisme réalise des bilans hebdomadaires des passages aux urgences et des actes réalisés par SOS médecins, en prenant en compte les cas où ils sont liés à la Covid-19.

Covid-19 : une hausse des passages aux urgences pour les enfants

"Les actes pour suspicion de Covid-19 poursuivent leur hausse dans toutes les classes d’âge dans les deux réseaux", annonce Santé Publique France dans un communiqué paru le 13 septembre. Les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 ont augmenté de 30 % entre la semaine du 28 août au 3 septembre et la semaine dernière. Mais la hausse est plus importante chez les enfants : + 53 %, soit 178 passages supplémentaires. "La proportion d’hospitalisation après passage reste stable à 33 %", prévient l’organisme.

Une augmentation importante des cas de Covid-19 chez les 2 - 14 ans

Les chiffres liés aux interventions de SOS Médecins confirment cette tendance. "La hausse des actes médicaux pour suspicion de Covid-19 se poursuit (…), indique le communiqué. Elle s’observe dans toutes les classes d’âges : + 58 % chez les enfants et + 12 % chez les adultes." Cette augmentation est particulièrement marquée chez les enfants de 2 à 14 ans : les cas enregistrés par SOS Médecins ont augmenté de 77,24 % entre les deux premières semaines de septembre.

Covid-19 : comment expliquer cette augmentation des cas ?

À BFMTV, Edmond Galipon, président du Syndicat des médecins libéraux du Loiret, et médecin généraliste, confirme cette augmentation : "J'ai deux cas par jour depuis la rentrée, en juin et en juillet, c'était zéro, explique-t-il à la chaîne télévisée. C’est en train de monter doucement." Il estime que les "brassages" de population liés aux vacances scolaires ont contribué à la propagation du virus. Pour autant, la situation ne l’inquiète pas. "Ce sont des cas simples avec un Doliprane à prendre et deux-trois jours de repos", affirme le médecin.

La campagne de vaccination contre la Covid-19 sera-t-elle avancée ?

Début septembre, au sujet de l’augmentation des cas déjà observée, Aurélien Rousseau confirmait que ce rebond n’était "pas particulièrement inquiétant" dans une interview à France 2. "Aujourd'hui, l'OMS n'émet pas d'alerte, on n'a pas à changer nos comportements", estimait-il.

En revanche, la nouvelle campagne de vaccination à destination des personnes fragiles, programmée pour le 17 octobre, pourrait être avancée. "On se tient prêt à accélérer la campagne de vaccination, a déclaré le ministre. Mais la clé, ce sont les gestes barrières et la protection des plus fragiles."