Covid-19 : une pilule vaccinale bientôt disponible ?

L'ESSENTIEL En France, les personnes âgées peuvent bénéficier d’un rappel vaccinal, afin les protéger de la Covid-19.

Des chercheurs japonais ont mis au point un vaccin anti-Covid administré par voie orale.

Le vaccin oral a été testé chez des singes, et les premiers résultats se sont avérés concluants.

Les autorités sanitaires françaises recommandent aux personnes à risque de développer des formes graves de la Covid-19 de recevoir des rappels après leur primo-vaccination afin de maintenir leur immunité face au coronavirus. Parmi celles-ci, on peut citer les plus de 65 ans, les patients présentant des facteurs de risque (diabète, obésité, cancer, trisomie 21...), les femmes enceintes ou encore les individus immunodéprimés. Bonne nouvelle pour ceux qui ont peur des aiguilles : un vaccin anti-covid sous forme de pilule vient d'être conçu.

Covid-19 : un vaccin administré par voie orale

Lors de la pandémie de Covid-19, différents vaccins ont été développés (Pfizer, AstraZeneca et Moderna). Toutefois, ils avaient tous le même mode d'administration : la piqûre. Des chercheurs japonais sont récemment parvenus à mettre au point un dispositif permettant de vacciner contre le coronavirus par voie orale. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Biology Methods and Protocols.

Premier constat des scientifiques : il est nécessaire d’empêcher le SARS-CoV-2 de pénétrer l’intérieur des cellules humaines - mais uniquement à la surface externe des cellules épithéliales, qui tapissent les poumons, le nez et la bouche et y produisent du mucus - afin de les neutraliser. En étudiant ce phénomène, ils ont alors constaté que l’immunoglobuline A (une classe spécifique d’anticorps) peut agir dans le mucus et éliminer les virus. Toutefois, cette production doit être induite par un vaccin. C'est alors que l'idée de la pilule vaccinale anti-covid est née.

Covid-19 et vaccin oral : des premiers résultats positifs

Comme le virus SARS-CoV-2 infecte les cellules bronchiques, les chercheurs ont suggéré d’induire la sécrétion d’immunoglobuline A spécifique de l'antigène du virus dans la muqueuse plutôt que dans le sang. Auparavant, des vaccins nasaux en clinique avaient été mis au point dans le but de favoriser la production de ces anticorps. Malheureusement, ils ont provoqué des effets secondaires comme des maux de tête et de la fièvre.

Lors des essais cliniques, les scientifiques ont examiné cette nouvelle forme de vaccination en l’administrant par voie orale (sous la langue) à des singes. Résultats : les animaux ont produit les anticorps nécessaires contre la maladie sans effet secondaire perceptible. Pour l'équipe japonaise, leurs travaux pourraient contribuer au développement de vaccins oraux contre le coronavirus. Des recherches plus poussées sont cependant nécessaires pour confirmer ces premières conclusions.