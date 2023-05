Vaccin ARNm : qu’est-ce qui cause la myocardite chez les jeunes hommes ?

L'ESSENTIEL Chez les jeunes hommes de 12 à 17 ans vaccinés contre la Covid-19, il y a eu des cas de myocardite.

Ces cas seraient dus à la réponse généralisée de l’organisme à la vaccination.

Il y a plus de cas de myocardite chez les hommes de la même tranche d’âge non vaccinés qui sont infectés par la Covid-19.

En France, 63,6 % des adolescents âgés de 12 à 17 ans ont un schéma vaccinal initial complet contre la Covid-19, selon l’Assurance maladie. Mais, depuis que la vaccination leur est autorisée, des cas de myocardite - une inflammation du muscle cardiaque - ont été enregistrés chez cette tranche d’âge, notamment chez les jeunes hommes vaccinés avec des vaccins à ARNm. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Science Immunology, des chercheurs viennent de comprendre les raisons de cette complication

Myocardite : une réponse généralisée de l’organisme au vaccin

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont analysé les réponses du système immunitaire de jeunes hommes vaccinés contre la Covid-19 qui ont eu une myocardite. Ainsi, ils ont découvert que cette réaction n’était pas due aux anticorps créés par le vaccin, mais à la réponse généralisée de l’organisme à ce vaccin.

"Le système immunitaire [des personnes vaccinées] s'accélère un peu trop et produit trop de cytokines (des protéines qui ont un rôle majeur dans la réponse immunitaire) et de réponses cellulaires", explique Carrie Lucas de l'école de médecine de l'Université de Yale, l’une des auteures de cette étude dans un communiqué de son établissement.

Vaccin anti-covid : les cas de myocardite restent minoritaires

Par rapport au nombre d’adolescents vaccinés contre la Covid-19, il y a eu très peu de cas de myocardite. En effet, selon les données du Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 22 à 36 pour 100.000 hommes âgés de 12 à 17 ans ont présenté une myocardite dans les 21 jours après avoir reçu une deuxième dose de vaccin.

Les auteurs indiquent d’ailleurs que le risque de myocardite est significativement plus élevé chez les personnes non vaccinées contaminées par le virus de la Covid-19 que chez celles vaccinées. En effet, toujours d’après les chiffres du CDC, l'incidence de la myocardite était de 50,1 à 64,9 cas pour 100.000, après l'infection par le virus de la Covid-19 chez les hommes de 12 à 17 ans non vaccinés.

“J'espère que ces nouvelles connaissances vont permettre de mieux optimiser les vaccins à ARNm, qui, en plus [de la protection] pendant la pandémie, ont un énorme potentiel pour sauver des vies dans de nombreuses applications futures”, assure Anis Barmada, l’une des autrices.