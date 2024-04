Ne soignez pas votre sinusite en allant sur Tik Tok !

L'ESSENTIEL La sinusite est une inflammation des sinus de la face due à un virus ou à une bactérie.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Otolaryngology-Head and Neck Surgery, a évalué la qualité des vidéos relatives à la sinusite sur TikTok. Pour ce faire, les chercheurs ont effectué une recherche à l'aide de hashtags populaires tels que #sinus, #sinusite et #sinusinfection sur TikTok, du 29 au 30 janvier 2023. Ils ont cherché à capturer un large spectre de contenu, en filtrant les vidéos qui fournissaient des informations liées à la sinusite en anglais. Sur les 465 vidéos initialement trouvées, 220 répondaient aux critères d'inclusion dans la cohorte de l’étude.

Le contenu de ces vidéos a ensuite été classé par catégories et évalué en fonction de l'exactitude des faits relatés.

Sinusite : la majorité des informations postées par les influenceurs sont incorrectes

Bilan : seules 55,5 % des vidéos ont été considérées comme fiables, ce qui signifie que près de la moitié d'entre elles contenaient des inexactitudes ou un contenu trompeur sur la sinusite. Les vidéos émanant de professionnels de la santé présentaient la proportion la plus élevée de contenus fiables, avec un taux de 84,4 %. En revanche, seules 45,3 % des contenus postés par des influenceurs non médicaux et 53,6 % de ceux postés par des citoyens lambda contenaient des informations correctes.



Concernant plus globalement la qualité générale, les vidéos des professionnels de la santé ont obtenu de la part des chercheurs une note moyenne de 3,76 sur 5, tandis que les vidéos des influenceurs non médicaux et des citoyens lambda ont obtenu les notes de 2,47 et 2,38. Ces scores suggèrent que le contenu provenant de professionnels de la santé est non seulement plus précis, mais aussi de meilleure qualité en termes de présentation et d'utilité.

Enfin, les vidéos les plus vues avaient tendance à avoir des scores de qualité inférieurs, ce qui suggère que la popularité des contenus sur TikTok n'est pas nécessairement en corrélation avec la qualité de l'information. Ainsi, l’astuce devenue virale qui consiste à se mettre de l’ail dans le nez pour vaincre une sinusite est inefficace, voire même contreproductive.

Conseils sur TikTok : qu'est-ce que la sinusite ?

La sinusite est une inflammation des sinus de la face due à un virus ou à une bactérie. L’infection atteint le plus souvent les deux sinus maxillaires faisant suite à une rhinopharyngite et beaucoup plus rarement les sinus frontaux, ethmoïdaux ou sphénoïdaux.

"La sinusite aiguë maxillaire est généralement d'origine virale et guérit en quelques jours à l'aide d'un traitement symptomatique (antalgiques, antipyrétiques) en association avec des lavages de nez réguliers pendant deux à trois jours" indique l’Assurance Maladie. En cas de symptômes, consultez votre médecin.