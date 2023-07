Sinusite de l'enfant : identifier la bactérie réduit l'usage des antibiotiques

L'ESSENTIEL La sinusite est une inflammation ou un gonflement des sinus. Provoquée par des virus ou des bactéries, elle se caractérise par une congestion, un écoulement nasal, une gêne et des difficultés respiratoires.

Chez les enfants suspectés de sinusite, un prélèvement nasal pour tester la présence de bactéries peut dire si les antibiotiques sont susceptibles d'être efficaces ou non contre la maladie.

La couleur des sécrétions nasales n'est pas un élément efficace pour déterminer l'origine bactérienne ou virale de la sinusite.

La sinusite, qui est une inflammation ou un gonflement des sinus, peut être d'origine bactérienne ou virale. Pourtant, les médecins prescrivent souvent des antibiotiques – qui ne ciblent que les infections bactériennes – pour traiter la maladie. Cependant, cette approche peut entraîner une utilisation inutile d'antibiotiques et favoriser l'antibiorésistance. Des scientifiques de l'Université de Pittsburgh et de l'UPMC ont cherché un moyen d'éviter cela. Leur solution : faire des tests bactériens.

Sinusite : les tests bactériens permettent un diagnostic plus précis

Dans le but de développer un meilleur outil pour diagnostiquer la sinusite bactérienne, les chercheurs ont réuni environ 500 enfants présentant des symptômes de sinusite. Ils ont été assignés au hasard pour recevoir soit une cure d'antibiotiques, soit un placebo. En parallèle, ils ont réalisé des prélèvements pour tester les trois principaux types de bactéries impliquées dans la sinusite. Ces examens, semblables au test PCR de la Covid-19, permettent de savoir si l'origine de la maladie était bactérienne ou pas.

Les résultats de l'étude publié dans la revue JAMA le 25 juillet 2023 ont montré que les enfants testés positifs aux bactéries guérissaient mieux avec un traitement antibiotique par rapport à ceux qui ont une sinusite d'origine virale. Cela suggère que le dépistage des bactéries pourrait être une méthode simple et efficace pour détecter les jeunes patients susceptibles de bénéficier d'antibiotiques et d'éviter de prescrire des antibiotiques à ceux qui n'en ont pas besoin. "Si les antibiotiques ne sont pas nécessaires, pourquoi les utiliser ? Ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires, comme la diarrhée, et altérer le microbiome, dont nous ne comprenons toujours pas les implications à long terme. L'utilisation excessive d'antibiotiques peut également encourager la résistance aux antibiotiques, qui est une menace importante pour la santé publique", explique l'auteur principal de la recherche, Nader Shaikh, pédiatre au UPMC.

Sinusite : la couleur de la morve n'est pas un indicateur fiable

Une croyance populaire parmi les parents et les médecins est que la morve jaune ou verte signalerait une infection bactérienne. Les chercheurs ont profité de leur étude pour tester cette idée en demandant aux parents d'identifier la teinte des sécrétions nasales de leur enfant. Les résultats ont montré que leur couleur n'était pas significative pour déterminer si l'infection était d'origine bactérienne ou virale.

"Si les enfants avec des pertes vertes ou jaunes bénéficiaient davantage des antibiotiques que ceux avec des pertes de couleur claire, nous saurions que la couleur est pertinente pour l'infection bactérienne. Mais nous n'avons trouvé aucune différence, ce qui signifie que la couleur ne doit pas être utilisée pour guider les décisions médicales", assure l'expert dans un communiqué.

Cette constatation renforce l'importance des tests bactériens pour un diagnostic plus précis de la sinusite, selon les chercheurs.