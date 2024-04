L’usage des réseaux sociaux augmente le risque de fumer chez les jeunes

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude a révélé que les jeunes n'ayant jamais fumé et qui utilisaient quotidiennement les réseaux sociaux étaient 67 % plus susceptibles de commencer à fumer après un an.

60 % des adolescents étaient plus susceptibles de commencer à consommer plus d'un produit du tabac.

Less chercheurs appellent à une meilleure régulation de la promotion du tabac et du vapotage sur les réseaux sociaux.

Plus de 4 jeunes sur 10 passent entre 3 et 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, selon une enquête menée par Diplomeo et BDM publiée en 2023. Au vu de ces chiffres, les résultats de la dernière étude de chercheurs de la Boston University School of Public Health semblent particulièrement alarmants. L'équipe américaine a, en effet, découvert que les jeunes n'ayant jamais fumé et qui utilisaient quotidiennement les médias sociaux, étaient 67 % plus susceptibles de commencer à fumer après un an.

Réseaux sociaux : il augmente le risque de fumer chez les ados

Pour cette recherche, publiée dans le numéro de juillet prochain d'Addictive Behaviors, les scientifiques ont suivi 8.672 jeunes qui n'avaient jamais fumé auparavant. 63,5 % d’entre eux utilisaient quotidiennement les médias sociaux et 3,3 % aimaient ou suivaient une ou plusieurs marques de tabac sur les réseaux sociaux.

Les analyses ont montré que les adolescents non-fumeurs consultant quotidiennement Instagram, TikTok ou encore Snapchat étaient 67 % plus susceptibles de consommer du tabac ou à vapoter après un an, par rapport à ceux qui utilisaient rarement ces plateformes.

De plus, les jeunes qui interagissent directement avec les marques de tabac sur ces sites, étaient 34 % plus susceptibles d’essayer pour la première fois. Six sur 10 étaient plus susceptibles de commencer à consommer plus d'un produit du tabac.

"Nos résultats s'ajoutent à un nombre croissant de publications documentant les méfaits de l'utilisation des médias sociaux pour ce groupe d'âge, ainsi que la manière dont les intérêts commerciaux tels que l'industrie du tabac ciblent les enfants sur ces plateformes", explique la responsable de l’étude, Dr Lynsie Ranker de Boston University School of Public Health.

Tabac : il faut mieux encadrer les contenus sur les réseaux sociaux

Rappelant que le tabagisme est un problème de santé publique persistant, les chercheurs appellent à une meilleure régulation de la promotion des produits liés au tabac sur les réseaux sociaux.

"Il n'est pas surprenant que les fabricants de tabac ciblent les jeunes via les médias sociaux", explique la co-auteure Dr Traci Hong dans un communiqué. "Alors que les efforts étatiques et nationaux visant à limiter l'utilisation des médias sociaux chez les jeunes continuent d'évoluer, nous devrions également nous concentrer sur la réglementation de la promotion des produits du tabac sur les réseaux, ainsi que sur l'éducation de nos jeunes sur les risques liés à la consommation de tabac."

Son collègue, Dr Ziming Xuan, auteur principal de l'étude, ajoute : "au niveau individuel, il est essentiel d'améliorer la façon dont nous mesurons l'exposition aux contenus des réseaux sociaux, car c'est un facteur clé pour déterminer les comportements à risque ultérieurs chez les jeunes. Au niveau sociétal, nous devons poursuivre nos efforts pour constituer une base de données probantes plus solide sur l’ensemble des politiques les plus efficaces visant à restreindre le contenu tabagique destiné aux jeunes sur les réseaux sociaux."