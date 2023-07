Réseaux sociaux : les vidéos dédiées à la beauté dépriment plus les femmes qu'autre chose

L'ESSENTIEL Regarder des vidéos TikTok dédiées à la beauté dégrade l'image que les jeunes femmes ont de leur corps.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette affirmation.

Les troubles anxieux sont 2 fois plus présents chez les femmes que chez les hommes.

Une étude récente publiée dans la revue Body Image a révélé que les jeunes femmes qui regardaient des vidéos TikTok promouvant le body positivisme étaient moins susceptibles de se sentir anxieuses vis-à-vis de leur apparence, tandis que celles qui regardaient des vidéos TikTok axées sur la beauté présentaient le schéma inverse.

Plus de honte

Pour mener à bien cette étude, les chercheurs ont recruté 115 étudiantes âgées de 17 à 25 ans dans une grande université publique australienne. Les participantes ont été réparties au hasard pour regarder des séries de vidéos TikTok portant sur la beauté, le body positivisme et les voyages. Les chercheurs ont ensuite évalué leur estime de soi, leur niveau d'anxiété et leur ressenti émotionnel après avoir visionné les vidéos.

Les résultats de l'étude ont montré que les femmes qui avaient regardé des vidéos TikTok axées sur la beauté avaient tendance à ressentir plus de honte vis-à-vis de leur apparence. Elles étaient également plus susceptibles de se comparer aux autres et de se sentir démoralisées par rapport à celles qui avaient regardé les vidéos dédiées aux voyages ou au body positivisme.

Plusieurs limites

De nouvelles études sont nécessaires pour confirmer ces résultats, car la recherche présente plusieurs limites. Elle ne permet pas en effet de mesurer l'impact à long terme des vidéos TikTok dédiées à la beauté sur la santé mentale des jeunes filles, ni de savoir si les femmes plus âgées réagissent de la même manière que les jeunes participantes incluses dans la recherche.

Cette étude met en évidence l'importance de sensibiliser aux conséquences potentiellement néfastes des standards de beauté véhiculés sur les réseaux sociaux.

L'anxiété en chiffres

D'une manière générale, les troubles anxieux sont deux fois plus présents chez les femmes que chez les hommes. Ils touchent environ 15 à 20 % de la population à un moment ou un autre de leur vie.

En cas d'impact trop important de l'anxiété sur la qualité de vie, il est conseillé de consulter un médecin.