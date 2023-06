Anxiété, dépression : pas plus de 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux !

L'ESSENTIEL L'usage des réseaux sociaux et la santé mentale sont étroitement liés chez les jeunes.

Une étude montre que réduire la "consommation" des réseaux sociaux à 30 min par jour réduit les risques de dépression, d'anxiété et de solitude.

Les personnes qui visaient l'objectif des 30 min par jour sans l'atteindre, voyaient également leurs risques de dépression réduire. Ainsi pour les chercheurs, il ne s'agit pas d'être parfait, mais de faire des efforts pour s'autolimiter.

Instagram, Tik Tok, Snapchat, Facebook... les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de notre quotidien, et surtout des jeunes. Selon un sondage mené par Diplomeo et BDM, les 16-25 ans y passent entre 3 et 5 heures. Or, il est de plus en plus clair que consulter aussi régulièrement ces plates-formes a un impact négatif sur la santé psychique, augmentant les risques de solitude, d'anxiété ou de dépression. Une récente étude, menée par des chercheurs de l'Iowa State University, montre qu'il suffit d'essayer de réduire sa consommation pour diminuer ces risques.

Anxiété : limiter à 30 min de réseaux sociaux par jour réduit les risques

Au cours d'une étude de deux semaines menée auprès de 230 étudiants, il était demandé à la moitié des participants de limiter leur utilisation des médias sociaux à 30 minutes par jour. Ils recevaient des rappels quotidiens automatisés mentionnant cette consigne. Au terme de l'expérience, ils ont obtenu des scores significativement inférieurs pour l'anxiété, la dépression, la solitude ou encore la peur de manquer quelque chose par rapport au groupe témoin qui ne modifiait pas ses habitudes.

Les personnes qui avaient été moins sur Facebook & co ont également obtenu des scores plus élevés pour "l'affect positif", que les chercheurs décrivent comme "la tendance à ressentir des émotions positives décrites avec des mots comme excité et "fier".

"J'ai été surpris de constater que le bien-être des participants ne s'améliorait pas seulement dans une dimension, mais dans toutes. J'étais ravi d'apprendre qu'une intervention aussi simple consistant à envoyer un rappel quotidien peut motiver les gens à changer leur comportement et à améliorer leurs habitudes sur les réseaux sociaux", explique Ella Faulhaber, auteure principale de l'article dans un communiqué de son université.

Réseaux sociaux : 3 conseils pour réussir à s'autolimiter

De plus, les résultats montrent que les bénéfices psychologiques de la réduction des médias sociaux s'étendaient même aux participants qui ne parvenaient pas à tenir la limite de temps de 30 minutes.

"La leçon ici est qu'il ne s'agit pas d'être parfait, mais de faire des efforts, c'est ce qui fait la différence. Je pense que l'autolimitation et la vigilance sont les ingrédients secrets de la réussite, plus que la référence de 30 minutes", ajoute Ella Faulhaber.

Les scientifiques ont profité de leur étude pour donner quelques conseils aux personnes qui cherchent à réduire leur consommation de vidéo Tik Tok ou de posts Instagram :