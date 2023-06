Anxiété et dépression : arrêter de fumer diminue le risque

L'ESSENTIEL L'arrêt du tabac a été associé à une diminution des symptômes anxieux et dépressifs.

L’année 2020 a été marquée par un rebond de la prévalence du tabagisme en France.

Le tabac est responsable de nombreuses pathologies.

Une nouvelle étude publiée dans le Journal of American Medical Association (JAMA) révèle que l'arrêt du tabac pendant 24 semaines est associé à une diminution des symptômes anxieux et dépressifs chez les adultes.

Une cohorte de plus de 4000 fumeurs évaluée

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont constitué et évalué une cohorte de 4 260 fumeurs âgés de 26 ans en moyenne. Les participants ont été divisés en deux groupes : les fumeurs qui ont arrêté pendant 24 semaines et ceux qui ont continué.

Les scores de leurs symptômes anxieux et dépressifs ont été évalués avant et après les 24 semaines. Après analyse, les chercheurs ont trouvé une corrélation significative entre l'arrêt du tabac et une diminution des scores d'anxiété (-0,40 point) ou de dépression (-0,47 point) par rapport à la poursuite du tabagisme.

"L'arrêt du tabac maintenu pendant au moins 15 semaines a été associé à une amélioration de la santé mentale. Ces résultats peuvent rassurer les fumeurs et leurs soignant sur le fait que le sevrage tabagique n'aggravera vraisemblablement pas les problèmes psychologiques", écrivent les scientifiques en conclusion.

L’année 2020 a été marquée par un rebond de la prévalence du tabagisme en France. Près d’un tiers des 18 – 75 ans (31,8%) ont ainsi déclaré fumer à Santé Publique France, et un quart a concédé consommer des cigarettes quotidiennement (25,5%).

7 000 substances chimiques

La fumée de tabac contient 7 000 substances chimiques, dont 70 cancérogènes (benzène, arsenic, chrome, goudrons...). Ces substances sont directement responsables de la majorité des pathologies liées au tabac : infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, artérite des membres inférieurs, anévrismes, hypertension artérielle, troubles de l’érection, BPCO (ou bronchopneumopathie chronique obstructive), gastrites, ulcères gastro-duodénaux, diabète de type II, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, eczéma, psoriasis, lupus, infections ORL et dentaires, cataracte, DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age), parodontite, infertilité, altération de l'épiderme (rides, teint terne, doigts jaunis), etc...