Tabac et grossesse : les bons d’achat incitent les femmes à arrêter de fumer

L'ESSENTIEL Les résultats de l’étude ont été confirmés par des tests salivaires de nicotine. Le statut tabagique des participantes a été testé entre la 34ème et la 38ème semaine de grossesse.

La plupart des femmes enceintes qui ont arrêté de fumer dans les deux groupes ont rechuté après la naissance de leur bébé.

Lorsqu’une fumeuse tombe enceinte, il lui est fortement recommandé de cesser le tabac, car fumer durant la grossesse comporte des risques pour la future maman et le bébé. Selon l’Assurance maladie, le tabagisme augmente le risque de fausse couche, de grossesse extra-utérine, d’accouchement prématuré, de placenta prævia, d’hématome rétroplacentaire et d’anomalies du développement du fœtus.

Sevrage tabagique : 944 femmes enceintes fumeuses ont été suivies

Récemment, des chercheurs de l’université de Glasgow (Écosse) ont démontré qu’un système de bons d’achat pouvait s’avérer être efficace pour encourager les femmes enceintes à arrêter de fumer. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené des travaux publiés dans la revue The British Medical Journal. "L'essai randomisé de phase 3 a examiné l'efficacité et le rapport coût-efficacité des incitations financières, sous forme de bons d'achat d'une valeur maximale de 400 livres sterling, pour l'arrêt du tabac pendant la grossesse", ont précisé les scientifiques.

Pour les besoins de leurs travaux, ils ont recruté 944 femmes enceintes, qui se sont déclarées fumeuses (au moins une cigarette au cours de la dernière semaine) lorsqu'on leur a posé la question lors de la première visite à la maternité. Elles étaient moins de 24 semaines de gestation. La moitié des participants se sont vues proposer des services habituels d'aide à l'arrêt du tabac, qui comprennent des conseils de professionnels formés pour utiliser une thérapie axée sur le sevrage et une thérapie pour remplacer la nicotine. Les autres volontaires ont bénéficié des mêmes soins et ont également testé le système de bons d’achat.

Le taux d'abstinence tabagique a doublé chez les femmes ayant eu des bons d’achat

D’après les résultats, 26,8 % des femmes enceintes du groupe ayant bénéficié des incitations financières sous forme de bons avaient arrêté de fumer à la fin de leur grossesse, tandis que 12,3 % des femmes enceintes du groupe témoin, qui n'a reçu que les services et les soins standards, ont arrêté la cigarette.

"Les fumeuses enceintes ont généralement de faibles revenus. Arrêter de fumer permet d'économiser 70 à 100 livres sterling par semaine en n'achetant pas de cigarettes", a déclaré David Tappin, auteur principal des recherches, dans un communiqué. "Ces bons d’achat les auront aidées à essayer d'arrêter de fumer et à rester non-fumeuses pendant leur grossesse. Ce type d'intervention est une prévention, il s'agit de dépenser dès le départ pour éviter des problèmes de santé beaucoup plus graves et coûteux pour le bébé et la maman si elle continue à fumer", a ajouté Linda Bauld, qui a également participé à l’étude.