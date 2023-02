Anxiété : connaissez-vous la règle des 10/10/10 pour relativiser ?

L'ESSENTIEL La règle des 10/10/10 consiste à examiner comment la décision que l’on prend sur le moment va nous affecter dans 10 minutes, 10 mois et 10 ans.

Elle nous permet de prendre du recul, de nous décider et de gérer nos pensées négatives.

Nos expériences passées doivent nous aider à tirer des leçons, dont on aura besoin plus tard dans notre vie.

Se disputer avec son conjoint, se prendre une réflexion désagréable au travail, devoir faire un choix cornélien… Ces différentes situations peuvent générer des angoisses. Afin de réussir à se détendre et à être plus zen au quotidien, il convient de prendre de la hauteur. Mais cela est plus facile à dire qu’à faire. Récemment, l'écrivaine américaine Suzy Welch a révélé une méthode simple, appelée "la règle des 10/10/10", qui nous aiderait à relativiser.

Qu’est-ce que la règle des 10/10/10 ?

"L’objectif est d'analyser comment la décision que vous prenez maintenant va vous affecter dans 10 minutes, dans 10 mois et dans 10 ans. Cette mise en perspective aide à mieux évaluer la gravité d’une situation", a indiqué la coach Amagoia Eizaguirre, dans une interview accordée au magazine Vogue Espagne. D’après l’autrice Suzy Welch, cette technique permet non seulement de prendre du recul mais aussi de prendre des décisions. "Chaque fois que je suis en proie à un dilemme qui me paraît insoluble, je me pose ces trois questions : quelles seront les conséquences de ma décision dans 10 minutes ? Dans 10 mois ? Dans 10 ans ?"

Règle des 10/10/10 : "ne réagissez pas de façon automatique sans réfléchir"

Selon la psychologue Ana Gutiérrez Laso, cette méthode protège notre santé mentale, car elle nous aide à gérer les pensées et les émotions négatives, qui peuvent nuire à notre bien-être. "Cessez de toujours imaginer le pire : essayez de développer un mode de pensée plus réaliste, où ce n'est pas seulement la négativité qui fait pencher la balance. Considérez la situation objectivement et évaluez les différents scénarios possibles. Ne vous contentez pas d’envisager la pire option, celle que vous craignez le plus. Ne vous laissez pas détourner par vos émotions et ne réagissez pas de façon automatique sans réfléchir", a déclaré la spécialiste. Elle a conseillé de repenser à nos précédentes épreuves qui nous ont paru insurmontables sur le moment et d’en tirer des leçons. "Elles vous serviront plus tard !"