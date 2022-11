Anxiété : la pêche récréative fait du bien au moral

L'ESSENTIEL "La pêche récréative est très populaire au Royaume-Uni, avec environ 2 millions de personnes s'adonnant à cette activité en 2019", selon les auteurs.

Dans l’étude, 97,5 % des pêcheurs à la ligne étaient des hommes.

La pêche est une activité que certains pratiquent dans le cadre de leur profession et d’autres le font par pur plaisir. Selon des chercheurs de l’université Anglia Ruskin à Cambridge (Angleterre), recueillir ou capturer des animaux aquatiques pourrait permettre de lutter contre les troubles mentaux. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené une étude parue dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health.

"Prescrire des activités physiques en pleine nature aux patients pourrait exacerber les inégalités entre les personnes handicapées et les autres. Des recherches suggèrent que la pêche pourrait être plus inclusive par rapport à d'autres activités en extérieur. Pour comprendre si c’est le cas, et en savoir davantage sur les avantages et les inconvénients potentiels à la prescription de la pêche, nous avons comparé la participation, les motivations des pêcheurs à la ligne avec et sans handicap, et les désavantages de la pêche", ont écrit les scientifiques dans les travaux.

Des personnes interrogées sur leurs motivations à pêcher

Pour les besoins de l’étude, l’équipe a interrogé environ 1.900 Britanniques. Parmi 1.799 pêcheurs à la ligne, 292 (16,2 %) ont déclaré avoir un handicap. Ils ont dû remplir un questionnaire en ligne sur le type de pêche pratiqué, sa fréquence, sa durée, les motivations pour la pêche et les inconvénients de cette activité.

Selon les auteurs, le taux de participation à la pêche était similaire entre les pêcheurs handicapés et ceux qui ne l’étaient pas, ce qui suggère que ce passe-temps est relativement accessible. Les principales motivations des participants étaient le défi et la détente procurée par la pêche. Cependant, les obstacles tels que les coûts, le manque de moyens de transport ou l'absence d'accompagnateurs pour pêcher sont plus souvent signalés par les personnes handicapées.

Anxiété, suicide : la pêche améliore le bien-être et la santé mentale

D’après les résultats, les volontaires pratiquant la pêche de loisir avaient des niveaux plus faibles de troubles anxieux diagnostiqués, de tentatives de suicide et de cas d'automutilation intentionnelle par rapport à ceux qui ne pêchent pas. "Nous savons, grâce à de précédentes recherches, que l'exposition à des environnements aquatiques, appelés 'espaces bleus', est associée à une amélioration de la santé mentale et du bien-être. (…) Cela suggère que l'encouragement à la participation à la pêche pourrait être une bonne stratégie pour à la fois promouvoir la relaxation et la bonne santé mentale et encourager des niveaux accrus d'activité physique chez les personnes souffrant de problèmes de santé mentale", a déclaré, Lee Smith, auteur de l’étude, dans un communiqué.