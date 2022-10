Anxiété : les médecins belges peuvent désormais prescrire des visites aux musées

L'ESSENTIEL À Bruxelles, les lieux culturels concernés sont le musée de la Ville de Bruxelles, le musée Mode et Dentelle, le musée des Egouts, la Garde-Robe de Manneken-Pis et le Centrale for Contemporary Art.

Au Canada, les professionnels de santé peuvent prescrire jusqu’à 50 visites aux musées par an à leurs patients.

Offrir à certains patients l'accès à des musées pour qu’ils puissent se soigner ? C’est possible depuis la mi-septembre en Belgique. À Bruxelles, les psychiatres peuvent délivrer des visites gratuites aux musées sur ordonnance, dans le cadre d’un projet pilote d’une durée de six mois. Cette prescription médicale est faite pour les personnes souffrant de dépression, d’anxiété, de stress, de troubles du spectre autistique, de psychose et de troubles bipolaires.

Musées sur ordonnance : 5 visites gratuites peuvent être prescrites

Les spécialistes belges peuvent délivrer cinq prescriptions muséales par patient. Les malades peuvent décider d’y aller seul ou accompagné d’une, deux ou trois personnes de son choix. Les visites sont proposées dans un des cinq musées bruxellois.

Pour mettre en place cette initiative, Delphine Houba, l’échevine chargée de la culture à Bruxelles, s’est inspirée d’un programme lancé par l’association Médecins francophones du Canada en 2018. "La crise du Covid, accentuant le stress, le burn-out et d’autres pathologies, a confirmé la pertinence d’un tel projet. Il a été démontré que l’art peut être bénéfique pour la santé, à la fois mentale et physique", a-t-elle déclaré au journal belge L'Echo.

"La création et le plaisir des arts contribuent à promouvoir un bien-être global"

Plusieurs recherches ont montré que les activités créatives et artistiques pouvaient faire du bien au moral. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l'art peut aider les patients à mieux gérer leurs émotions durant la lutte contre une maladie ou une blessure, dans les moments d'urgence et les événements difficiles. "La création et le plaisir des arts contribuent à promouvoir un bien-être global et peuvent être un facteur de motivation pour le rétablissement. Il a été démontré que l'intégration des arts dans la prestation des soins de santé favorise des résultats cliniques positifs pour les patients", peut-on lire sur le site de l’autorité sanitaire.