Espérance de vie plus courte : ce facteur est pire que le manque d’exercice ou l’alimentation

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont découvert un lien significatif entre le manque de sommeil et une espérance de vie réduite.

Le sommeil avait un impact plus important que tous les autres facteurs de risque (alimentation déséquilibrée, manque d’exercice physique et isolement social), à l’exception du tabagisme.

La quantité de sommeil idéale serait, selon les scientifiques, comprise entre sept et neuf heures de sommeil.

Au moins sept heures de sommeil ! Voici la quantité minimale qu’il faudrait dormir chaque nuit pour vivre plus longtemps, selon une nouvelle étude publiée dans la revue SLEEP Advances.

Hormis le tabagisme, le sommeil est le facteur qui réduit le plus l’espérance de vie

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont analysé les données du Système de surveillance des facteurs de risque comportementaux (BRFSS), recueillies entre 2019 et 2025 dans tous les États américains par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), un organisme national de santé publique. Leur but était d’analyser le lien entre le manque de sommeil (défini comme moins de sept heures par nuit) et l'espérance de vie, en le comparant à d’autres facteurs de risque comme le tabagisme, l’alimentation et la sédentarité.

Ainsi, les chercheurs ont découvert un lien significatif entre le manque de sommeil et une espérance de vie réduite. Plus étonnant, ce facteur de risque avait un impact plus important que tous les autres inclus dans cette étude (alimentation déséquilibrée, manque d’exercice physique et isolement social), à l’exception du tabagisme.

Dormir 7 à 9 heures par nuit augmente l’espérance de vie

“Je ne m'attendais pas à une corrélation aussi forte avec l'espérance de vie, explique Andrew McHill, principal auteur de l'étude, dans un communiqué. Nous avons toujours su que le sommeil était important, mais cette recherche le confirme : si possible, il est essentiel de dormir entre sept et neuf heures par nuit”.

L’étude étant observationnelle, elle ne permet pas d’expliquer pourquoi le manque de sommeil réduit l’espérance de vie. Néanmoins, Andrew McHill précise que dormir moins de sept heures par nuit pourrait nuire à la santé cardiaque, au système immunitaire et aux fonctions cérébrales.

“Ces recherches montrent que nous devons accorder au sommeil au moins autant d'importance qu'à notre alimentation ou à notre activité physique, souligne Andrew McHill. On a parfois tendance à considérer le sommeil comme quelque chose qu'on peut remettre à plus tard, voire au week-end. Pourtant, une bonne nuit de sommeil améliore non seulement votre bien-être, mais aussi votre espérance de vie.”

Pour bien dormir, l’idéal est de toujours se coucher et de se lever aux mêmes horaires, de limiter l’usage des écrans le soir et de s’accorder un moment de détente avant d’aller se coucher.