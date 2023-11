Espérance de vie : voici combien d'années vous gagnez en mangeant sainement

L'ESSENTIEL Adopter de meilleures habitudes alimentaires augmente l’espérance de vie.

Même à 70 ans, ce changement peut faire gagner quelques années supplémentaires.

Une alimentation équilibrée, favorable à la longévité, est composée de produits laitiers, de noix et de légumes, de poissons, de fruits et de viande blanche et d’une consommation faible de produits transformées.

Manger équilibré est bon pour la santé. Ce constat ne surprendra personne. En revanche, une étude récente ajoute une nouvelle dimension à cette phrase : selon ses conclusions, les personnes qui changent leurs habitudes alimentaires, pour des choix plus sains, peuvent gagner jusqu’à dix ans d’espérance de vie. Les résultats de ces travaux sont parus dans la revue Nature.

Comment observer les effets de l’alimentation sur la longévité ?

Selon les auteurs, plus de 75.000 décès sont la conséquence d’une mauvaise alimentation au Royaume-Uni, chaque année. Ils se sont appuyés sur une base de données de santé britannique, appelée UK Biobank. L'équipe, dirigée par Lars Fadnes, chercheur en santé publique à l'Université de Bergen en Norvège, a ainsi pu modéliser l'espérance de vie de plus de 467.000 personnes.

Les scientifiques ont regroupé les participants en fonction de leurs habitudes alimentaires, puis ils ont étudié les évolutions de celles-ci au cours des années. Il y avait des personnes qui mangeaient vraiment mal, d’autres qui étaient dans la moyenne et une autre partie rassemblait des individus qui avaient de bonnes habitudes alimentaires. Ces dernières correspondaient au guide Eatwell du Royaume-Uni, des recommandations des autorités sanitaires britanniques. Le dernier groupe était composé de personnes ayant adopté le "régime de longévité".

Longévité : quelle alimentation permet d’améliorer son espérance de vie ?

Pour les auteurs de cette étude, un régime alimentaire équilibré bénéfique pour la longévité repose sur :

des apports modérés en céréales complètes, en fruits, en poisson et en viande blanche ;

une consommation élevée de lait et de produits laitiers, de légumes, de noix et de légumineuses ;

une consommation relativement faible d’œufs, de viande rouge et de boissons sucrées ;

et une faible consommation de céréales raffinées et de viande transformée.

Alimentation équilibrée : les changements d’habitude tardifs sont aussi bénéfiques

Les chercheurs ont d’abord écarté certains facteurs pouvant influencer l’espérance de vie comme le tabagisme, la consommation d’alcool ou la pratique d’une activité physique. Ils ont remarqué que les personnes de 40 ans qui avaient changé durablement leurs habitudes pour adopter une alimentation équilibrée avaient gagné environ 9 ans d'espérance de vie. Ceux qui ont abandonné les boissons sucrées et les viandes transformées au profit d’un régime dit de longévité ont amélioré leur espérance de vie de 10 ans. Les personnes de plus de 70 ans, qui avaient changé leurs habitudes, pouvaient espérer vivre cinq années de plus en moyenne. "Dans l’ensemble, plus les changements apportés vers des habitudes alimentaires plus saines sont importants, plus les gains attendus en termes d’espérance de vie sont élevés", concluent les auteurs.