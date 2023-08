Perte auditive : une alimentation riche en oméga-3 pour la prévenir ?

L'ESSENTIEL La perte auditive concerne plus de 10 % de la population française.

Les adultes ayant des niveaux élevés d'acide docosahexaénoïque (DHA), soit un acide gras oméga-3, étaient moins susceptibles de souffrir de problèmes d'audition liés à l'âge.

Pour prévenir la baisse de l’audition, il convient de manger des aliments riches en acides gras, par exemple des poissons gras, et de prendre des compléments alimentaires.

Plus de 10 % de la population française serait confrontée à une perte d'acuité auditive, selon l’Assurance Maladie. Récemment, des chercheurs canadiens et américains ont montré qu’un régime alimentaire riche en oméga-3 aidait à prévenir la baisse de l'audition. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été présentés lors du congrès Nutrition 2023 de l'American Society for Nutrition, qui a eu lieu du 22 au 25 juillet à Boston.

DHA : les adultes ayant des taux élevés sont moins susceptibles de signaler des problèmes d'audition

Dans le cadre de leurs recherches, les scientifiques ont utilisé les données de la UK Biobank. Ils ont analysé l'état auditif et les niveaux sanguins d'acide docosahexaénoïque (DHA), à savoir un acide gras oméga-3, de plus de 100.000 Britanniques âgés de 40 à 69 ans. Après avoir pris en compte les différentes variables, les résultats ont montré que les adultes ayant des taux élevés d'acide docosahexaénoïque étaient 16 % moins susceptibles de répondre oui à la question "avez-vous des difficultés à entendre" par rapport aux personnes du groupe ayant de faibles niveaux sanguins d’oméga-3. De même, les participants présentant des taux élevés de DHA étaient 11 % moins susceptibles de répondre oui à la question "avez-vous des difficultés à suivre les conversations lorsqu'il y a du bruit de fond" par rapport aux autres volontaires.

Consommer des poissons gras et des compléments alimentaires pour faire le plein d’oméga-3

Selon l’équipe, les acides gras oméga-3 peuvent aider à protéger la santé cellulaire de l'oreille interne ou à atténuer les réponses inflammatoires aux bruits forts, aux produits chimiques ou aux infections. Le corps a une capacité limitée à produire du DHA, de sorte que la quantité de DHA présente dans notre sang et nos tissus dépend en grande partie de notre apport en oméga-3. "Il existe des preuves solides que des taux sanguins plus élevés d'acides gras oméga-3 sont bénéfiques. Les poissons gras (le saumon, le thon, le maquereau, le hareng, la sardine et l'anchois) et les compléments alimentaires d'oméga-3 sont de bonnes sources alimentaires", a déclaré Michael McBurney, auteur des travaux.