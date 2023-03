Oméga-3 : les 8 atouts de ces acides gras pour l'organisme

L'ESSENTIEL Les omégas-3 sont des acides gras essentiels que l'on trouve dans certaines huiles, les poissons gras et les viandes, charcuteries, œufs et lait.

Les omégas-3 ont de nombreux bienfaits pour l'organisme : cerveau, coeur, intestins, yeux.

Ils sont également anti-inflammatoires et contribuent à la perte de poids.

Les oméga-3 se trouvent dans différentes huiles : colza, noix, noisette, lin, carmeline et chanvre, les poissons gras (saumon, sardines, maquereau...) et les aliments comme la viande, la charcuterie, les œufs, le lait…). Ces acides gras essentiels sont excellents pour l’organisme et lui apportent de multiples bienfaits.

Ils sont bons pour le cerveau, le cœur, les intestins et les yeux

Les oméga-3 sont essentiels à nos capacités cognitives, ils sont en quelque sorte l'huile qui lubrifie les rouages ​​du cerveau. Ils préviennent également l'apparition de troubles de l'humeur ou dépressifs et permettent une meilleure résistance au stress.

Les oméga-3 protègent le cœur, ils fluidifient le sang, empêchent la formation de caillots sanguins, abaissent le taux de triglycérides et préviennent les arythmies cardiaques.

Les oméga-3 équilibrent le microbiote intestinal en permettant le développement de bactéries bénéfiques pour la flore intestinale, qui réduisent l'inflammation et améliorent le métabolisme du glucose.

Consommer des oméga-3 protège les yeux, ils peuvent réduire le risque de DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge).

Ils améliorent la fertilité et contribuent au bon développement du foetus

Non seulement tous les oméga-3 boostent la fertilité mais en plus les oméga-3 de type DHA contribuent au développement du cerveau et de la rétine du fœtus. "Augmenter sa consommation en oméga-3 durant la grossesse est donc recommandé", souligne l'association AST67 qui a publié un livre sur le sujet en 2021.

Ils sont anti-inflammatoires et favorisent la perte de poids

Les oméga-3 ont des propriétés anti-inflammatoires, ils peuvent donc prévenir de nombreuses maladies liées à l'inflammation. "Important, lorsque l’on sait que cette dernière est impliquée dans de nombreuses affections dites de civilisation : Alzheimer, psoriasis, maladie de Crohn, articulations vieillissantes, etc", précise l’AST67.

Enfin, les oméga-3 sont un véritable allié pour la perte de poids, favorisant la fonte des tissus adipeux (tandis que les oméga-6 favorisent le stockage des graisses et donc le surpoids). Ils contribuent également à éviter de reprendre de poids après un régime.