Hypertension : la pleine conscience aide à choisir les bons aliments pour notre cœur

L'ESSENTIEL Dans le cadre d’un programme de réduction de la pression artérielle basé sur la pleine conscience, 101 personnes ont été formées à la méditation, au yoga, à la conscience de soi, au contrôle de l'attention et à la régulation des émotions.

Au bout de huit semaines, leur conscience interceptive, soit le processus de détection et d'interprétation des signaux émis par son propre corps, s’est améliorée.

Les participants étaient également plus nombreux à adhérer et adopter le régime Dash, qui aiderait à contrôler la tension artérielle.

On le sait : l’hypertension est une cause majeure de maladies cardiovasculaires. Pour prévenir leur survenue, il convient de réduire et de contrôler la pression artérielle en adoptant une alimentation saine et en faisant de l’exercice. Dans une récente étude, parue dans la revue JAMA Network Open, des chercheurs de l'université Brown (États-Unis) ont révélé que la pratique de la pleine conscience peut être bénéfique pour améliorer la conscience de soi et aider les patients hypertendus à suivre un régime alimentaire sain pour le cœur.

Pleine conscience : ils "apprennent à orienter ces compétences vers des comportements connus pour faire baisser la tension artérielle"

Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont recruté 201 adultes. Au total, 101 personnes ont participé au programme de réduction de la pression artérielle basé sur la pleine conscience. Ce dernier comprenait une séance d'orientation de groupe, huit séances de groupe hebdomadaires de 2,5 heures et une retraite d'une journée, ainsi qu'une pratique recommandée à domicile pendant 45 minutes, six jours par semaine.

Il formait les participants à la méditation, au yoga, à la conscience de soi, au contrôle de l'attention et à la régulation des émotions. "Ce qui rend le programme unique, c'est que les volontaires apprennent à orienter ces compétences vers des comportements connus pour faire baisser la tension artérielle", a expliqué Eric B. Loucks, auteur des recherches. Quant aux membres du groupe témoin, ils ont eu des brochures sur le contrôle de l'hypertension artérielle. Ensuite, l’équipe s’est concentrée sur l'adhésion des participants au régime DASH, qui est riche en fruits, légumes, céréales complètes et produits laitiers à faible teneur en matières grasses.

Hypertension : une amélioration de la conscience interceptive et l'adhésion au régime DASH

Après huit semaines, les auteurs ont constaté que chez tous les participants, le score d'adhésion au régime DASH, qui était faible au départ, a augmenté de 0,34 point. Dans le groupe "pleine conscience", une amélioration de 0,71 point du score moyen de conscience intéroceptive (qui est le processus de détection et d'interprétation des signaux émis par son propre corps), par rapport aux six mois précédents, a été enregistrée.

"Une meilleure connaissance de soi, de la façon dont les différents aliments nous font sentir, de la façon dont notre corps se sent en général, ainsi que de nos pensées, émotions et sensations physiques liées à la consommation d'aliments sains ou malsains, peut influencer les choix alimentaires des gens", et ainsi aider les personnes hypertendues à faire baisser "leur tension artérielle et leur risque de maladie cardiovasculaire", a expliqué Eric B. Loucks dans un communiqué.