Hypertension : deux probiotiques aideraient à diminuer la pression artérielle

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude a repéré des effets antihypertenseurs chez deux probiotiques.

La pression artérielle chez les souris hypertendues est revenue à des niveaux sains après le traitement par Bifidobacterium lactis ou Lactobacillus rhamnosus.

Pour les chercheurs, il y aurait un lien entre le microbiote intestinal et la pression artérielle.

Les probiotiques, microorganismes qui contribuent à la constitution du microbiote, ne seraient pas uniquement bénéfiques à notre santé intestinale. Ils pourraient également aider à lutter contre l'hypertension artérielle. Deux nouvelles souches ont montré des effets antihypertenseurs intéressants, selon une étude parue dans la revue mSystems le 19 octobre 2023.

HTA : 2 probiotiques aident à réguler la pression artérielle

Pour évaluer l'efficacité de 2 souches probiotiques - appelées Bifidobacterium lactis et Lactobacillus rhamnosus - dans la réduction de la pression artérielle, les chercheurs ont mené une étude préliminaire sur des souris. Elles étaient nourries avec un régime riche en fructose, connu pour augmenter la pression artérielle. Un groupe ne recevait pas de probiotique, un autre prenait du Bifidobacterium lactis et un troisième du Lactobacillus rhamnosus. Un groupe témoin n'avait ni probiotique, ni fructose, uniquement de l'eau nature. Les résultats ont montré que les rongeurs traités avec les probiotiques présentaient une pression artérielle significativement plus basse que ceux nourris avec du fructose et non traités avec les microorganismes.

De plus, il n'y avait pas de différence entre les tensions artérielles des souris ayant eu du fructose ainsi que des probiotiques et celles du groupe témoin. Pour les chercheurs, cela suggère que les probiotiques maintiendraient la pression artérielle à des niveaux normaux.

"Des preuves accumulées soutiennent un effet antihypertenseur des probiotiques et des aliments fermentés probiotiques dans des expériences in vitro et in vivo", explique un des chercheurs Jun Li de l'Université de Hong Kong dans un communiqué. "Nous pensions donc que l'apport alimentaire en aliments probiotiques compléterait bien le traitement traditionnel de l'hypertension."

Microbiote intestinal : il aurait une action sur la tension artérielle

Pour comprendre les mécanismes sous-jacents de l'action des probiotiques, les chercheurs ont également analysé le microbiote intestinal des souris. Ils ont découvert que le régime riche en fructose avait entraîné des déséquilibres dans les populations de certaines bactéries intestinales, notamment une augmentation des Bacteroidetes et une diminution des bactéries Firmicutes.

Cependant, le traitement avec les probiotiques a permis de rétablir ces populations à des niveaux similaires à ceux du groupe témoin. Cela suggère ainsi qu'ils pourraient aider à maintenir la pression artérielle à des taux normaux en restaurant l'équilibre du microbiote intestinal.

"En outre, l'analyse a identifié de nouvelles signatures microbiennes associées à la pression artérielle : des niveaux accrus de bactéries Lawsonia et Pyrolobus, et des niveaux réduits d'Alistipes et d'Alloprevotella, étaient associés à une pression artérielle plus basse", précise le communiqué.

Les scientifiques prévoient de poursuivre leur recherche pour voir si l'effet protecteur des probiotiques observé chez les souris est similaire chez les personnes souffrant d'hypertension.