Probiotiques : quels sont les aliments à consommer pour faire le plein ?

L'ESSENTIEL Le tube digestif d’un adulte peut héberger jusqu’à 100.000 milliards de bactéries.

Les espèces de Lactobacillus et Bifidobacterium sont les bactéries les plus fréquemment utilisées comme probiotiques.

Les bactéries nous veulent parfois du bien. En tous cas, elles peuvent contribuer à améliorer notre état de santé, en particulier lorsqu’elles composent les probiotiques. D’après l’Inserm, les probiotiques peuvent être définis comme des microorganismes vivants qui, ingérés en quantité adéquate, vont apporter un bénéfice au fonctionnement de notre organisme. S'il s'agit principalement de bactéries, cela peut aussi être des levures.

Probiotiques : quels sont leurs effets sur la santé ?

Les probiotiques ont un impact sur la composition de la flore intestinale, appelée microbiote. Or, l’Inserm rappelle que la qualité de celui-ci est "importante pour notre santé digestive, mais aussi métabolique, immunitaire et neurologique". Certains traitements ou certaines maladies peuvent entraîner des déséquilibres de la flore intestinale. Dans ce cas, la consommation de probiotiques permet de faciliter la digestion, mais aussi "d’augmenter le nombre de microorganismes bénéfiques et de diminuer la population de ceux potentiellement néfastes". "Dans ce cadre, certains probiotiques vont par exemple réduire la sévérité et la durée de diarrhées infectieuses ou même prévenir celles qui sont parfois associées à la prise d’antibiotiques", souligne l’Inserm.

Quels sont les aliments riches en probiotiques ?

Il est possible de booster le microbiote en choisissant bien la composition de son menu. "Les aliments fermentés en particulier (yaourt et cornichons, par exemple) abritent une foule de bonnes bactéries qui sont bénéfiques pour votre corps, souligne la clinique Cleveland. Il existe également des boissons fermentées comme le kombucha (thé fermenté) ou le kéfir (boisson laitière fermentée) qui introduisent des probiotiques supplémentaires dans votre alimentation."

Parmi les aliments fermentés, il faut aussi citer la choucroute, la soupe miso ou le kimchi, un mélange de légumes et de piment facto-fermenté, d’origine coréenne. Les pains au levain, les fromages frais ou encore les laits fermentés, comme le babeurre ou lait ribot, contiennent aussi naturellement des probiotiques.

Si ces aliments présentent un intérêt pour la santé, il est important de conserver une alimentation variée. "Bien que l'ajout d'aliments riches en probiotiques à votre alimentation ne vous fasse pas de mal, l'équilibre est toujours essentiel, rappelle la clinique Cleveland. L'ajout d'une trop grande quantité d'un seul aliment empêche votre corps de profiter des bénéfices d'autres groupes d’aliments."

Probiotiques : faut-il consommer des compléments alimentaires ?

Si certains aliments renferment naturellement des probiotiques, il est aussi possible de les consommer sous forme de complément alimentaire. "Si agir sur le microbiote pour améliorer notre santé est bel et bien une piste prometteuse, il n’existe à ce jour que très peu de situations pour lesquelles l’apport de compléments alimentaires ou d’aliments enrichis en pro/prébiotiques présente un intérêt réel, scientifiquement validé", soulève toutefois l’Inserm. Ainsi, l’organisme recommande de privilégier les aliments qui en contiennent.