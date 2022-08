Microbiote intestinal : voici les aliments dont il a besoin

L'ESSENTIEL Le stress, le manque de sommeil et le manque d’activité physique peuvent déséquilibrer la flore intestinale.

Chacun personnes possède un microbiote unique, un peu comme une empreinte digitale.

Élément important dans notre organisme, le microbiote intestinal, également appelé "flore intestinale", est un ensemble de micro-organismes, principalement des bactéries dans notre tube digestif. Au total, ce sont plus de 100.000 milliards de bactéries de plus 400 espèces qui sont présentes dans la flore intestinale. En association avec l’intestin, elle joue un rôle important sur la digestion.

Cependant, lorsque le microbiote est déséquilibré, ce changement peut provoquer certains symptômes, tels que des flatulences, des ballonnements, des constipations ou encore des diarrhées. Cela peut aller jusqu’à une fatigue prolongée, des intolérances alimentaires ou encore des infections chroniques.

Alors que le microbiote intestinal doit se passer de nombreux aliments, elle doit également être nourrie pour atteindre tout son potentiel. Plusieurs aliments sont à privilégier pour une parfaite flore intestinale.

Les légumineuses

Incontournables pour une flore intestinale saine, les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs) apportent des fibres nécessaires pour le bon fonctionnement du microbiote. Elles nourrissent les bonnes bactéries et contribuent à sa bonne santé.

Les fruits rouges

Également riche en fibres, les fruits rouges, notamment la framboise, favorisent le bon fonctionnement des intestins et diminue les risques de constipation.

Le yaourt

Allié du microbiote, le yaourt a des effets probiotiques et augmente le système de l’immunité intestinale. Par gramme, un yaourt peut apporter 10 millions de bactéries vivantes. Et si vous devez opter pour une boisson, il convient de miser sur le kéfir, car il est riche en bactéries et en levure.

La choucroute

La choucroute crue contient des bactéries lactiques, autrement dit des probiotiques. Elle a la capacité de régénérer notre flore intestinale et de renforcer nos défenses immunitaires.

La banane

Fruit du sportif, la banane permet de stimuler le microbiote intestinal grâce à sa richesse en fructo-oligosaccharides (FOS). Elle favorise la prolifération des probiotiques.

Le miso

Consommer du miso, un aliment japonais traditionnel, permet d’obtenir une flore intestinale saine. Elle améliore la digestion et réduit les gaz. Par ailleurs, il diminue les risques de cancer.

Les olives noires et rouges

Riches en probiotiques, les olives noires et rouges sont nécessaires à la santé intestinale. Elles renforcent les défenses immunitaires.