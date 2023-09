Hypertension : 3.000 pas de plus par jour fait baisser la pression artérielle des seniors

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, faire 3.000 pas de plus par jour en moyen pour atteindre le palier de 7.000 pas aide à réduire l'hypertension chez les seniors.

Les travaux montrent qu'en revanche la vitesse de marche a peu d'impact sur la pression artérielle.

De plus, l'exercice renforce les effets des traitements contre la pression artérielle.

Une personne sur trois souffre d'hypertension artérielle (HTA), soit une pression artérielle égale ou supérieure à 140/90. La réduire permet de prévenir plusieurs troubles graves comme l'insuffisance cardiaque, les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. Marcher un peu plus serait un bon moyen d'atteindre cet objectif, selon une nouvelle étude de l'université du Connecticut. Ses résultats ont été publiés dans la revue Journal of Cardiovascular Development and Disease.

Prévenir l'hypertension : il faut marcher 3.000 pas de plus par jour

Après de précédents travaux ayant démontré que l'exercice peut avoir un impact immédiat et durable sur l'abaissement de la pression artérielle chez les malades, Linda Pescatello, experte de la physiologie de l'activité physique à l'université du Connecticut, a voulu déterminer si la marche pouvait aider les seniors à réduire leur hypertension. Elle s'est donc concentrée sur un groupe de personnes âgées de 68 à 78 ans qui faisaient en moyenne environ 4.000 pas par jour avant l'expérience.

Les participants ont été invités à utiliser quotidiennement des podomètres pour mesurer le nombre de pas qu'ils effectuaient chaque jour. Les résultats ont montré que marcher 3.000 pas de plus par jour, soit un total de 7.000 pas quotidiens, permettait de réduire significativement la tension artérielle. En moyenne, la pression systolique a diminué de sept points et la pression diastolique de quatre points.

"Un objectif de 3.000 pas supplémentaires est assez important, mais pas trop difficile à réaliser pour observer des avantages pour la santé", conclut Duck-chun Lee de l'université d'État de l'Iowa, un autre auteur de l'étude, dans un communiqué publié le 26 septembre 2023.

Marche : la vitesse des seniors a moins d'importance pour le cœur

Les chercheurs ont également constaté que la vitesse de marche ou le fait d'atteindre l'objectif en une seule traite, n'avaient pas autant d'importance que la simple augmentation du nombre de pas totaux.

"Nous avons vu que le volume de l'activité physique est ce qui est vraiment important ici, pas l'intensité", explique Linda Pescatello. "C'est facile à faire, les seniors n'ont pas besoin d'équipement, ils peuvent le faire n'importe où et presque n'importe quand", ajoute Duck-chun Lee.

HTA : l'exercice peut améliorer les résultats des traitements

Les travaux ont permis de confirmer un autre point. L'exercice physique a également amélioré les résultats des traitements chez les personnes âgées souffrant de HTA.

"Dans une étude précédente, nous avons constaté que lorsque l'exercice est combiné à des médicaments, l'exercice renforce les effets des seuls traitements contre la pression artérielle ", précise Linda Pescatello. "Cela ne fait que mettre en avant l'intérêt de l'exercice en tant que thérapie antihypertensive. Il ne s'agit pas du tout de nier les effets des médicaments, mais cela fait partie de l'arsenal de traitement", conclut-elle.