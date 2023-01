Marcher 5 minutes toutes les 30 minutes aiderait à lutter contre la sédentarité

L'ESSENTIEL Les participants étaient des quadragénaires, des quinquagénaires et des sexagénaires.

La plupart des volontaires ne souffraient ni de diabète, ni d'hypertension artérielle.

"Pour une santé optimale, il faut bouger régulièrement au travail, en plus d'une activité sportive quotidienne", selon les auteurs.

On le sait : rester assis toute la journée est mauvais la santé, même si l’on fait régulièrement de l’exercice. À partir de ce constat, les médecins conseillent à tous les adultes de s'asseoir moins et de bouger plus pour préserver leur santé. "Aucune directive quantitative n'a été fournie pour indiquer à quelle fréquence et pendant combien de temps le temps passé assis doit être interrompu", ont déclaré des chercheurs de l’université Columbia à New York (États-Unis). C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude publiée dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercise.

Activité physique : 5 options ont été testées pour lutter contre la sédentarité

Afin de mener à bien leurs travaux, les scientifiques ont examiné les effets de différentes fréquences et durées d’activité physique sur la santé cardiométabolique. Pour cela, ils ont recruté 11 adultes, qui se sont rendus dans un laboratoire et ont dû rester assis sur une chaise pendant huit heures. Les participants pouvaient uniquement se lever pour aller aux toilettes ou réaliser les tâches demandées par l’équipe.

Dans un premier temps, les auteurs ont demandé aux volontaires de ne jamais se lever, ensuite de marcher pendant une minute toutes les demi-heures, puis de le faire toutes les heures. Autres requêtes : se promener durant cinq minutes toutes les 30 minutes et enfin se balader cinq minutes toutes les heures. Au cours de cette expérience, leur tension artérielle et la glycémie, soit des indicateurs clés de la santé cardiovasculaire, ont été mesurés.

À quelle fréquence et durant combien de temps doit-on se lever de notre chaise ?

Toutes les options ont entraîné une diminution de la pression artérielle. Cependant, le fait de marcher cinq minutes toutes les demi-heures permettait de réduire la glycémie et de neutraliser les effets sur la santé d’une journée de travail passée assis. "Si nous n'avions pas comparé plusieurs options et varié la fréquence et la durée de l'exercice, nous n'aurions pu que donner aux gens nos meilleures estimations de la routine optimale", a précisé Keith Diaz, auteur des recherches, dans un communiqué.

Moins fatigué et de meilleure humeur

Dans le cadre de l’étude, les auteurs ont aussi évalué les niveaux de fatigue, de performances cognitives et d’humeur des participants durant les tests. Toutes les options, à l'exception de la marche d'une minute toutes les heures, ont entraîné une réduction significative de la fatigue et une amélioration de l'humeur. "Les gens ont tendance à reproduire les comportements qui les font se sentir bien et qui sont agréables", a expliqué Keith Diaz.