Hypertension : 7 signes qui doivent vous alerter

L'ESSENTIEL Le nombre de personnes hypertendues a doublé entre 1990 et 2019, passant de 650 millions à 1,3 milliard.

Environ 4 personnes sur 5 souffrant d’hypertension artérielle ne sont pas traitées correctement. Une meilleure prise en charge dans le monde pourrait éviter 76 millions de décès d'ici 2050.

L'hypertension provoque peu de symptômes à ces débuts. Toutefois des signes peuvent alerter comme des maux de tête, de la fatigue ou encore des mouches devant les yeux.

Le nombre de personnes souffrant d'hypertension artérielle - soit la tension artérielle est égale ou supérieure à 140/90 mmHg - a doublé entre 1990 et 2019. Il est passé de 650 millions à 1,3 milliard. Voici un des chiffres inquiétants du premier rapport sur les conséquences de ce trouble cardiaque de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) publié le 19 septembre 2023.

HTA : 76 millions de décès pourraient être évités d'ici 2050

Outre le doublement des cas d'hypertension artérielle (HTA) en trente ans, l'OMS a remarqué lors de ses travaux qu'environ 4 malades hypertendus sur 5 ne sont pas pris en charge correctement. Toutefois, si les pays mettaient en place une meilleure couverture des soins et traitements, il serait possible de prévenir 76 millions de décès entre 2023 et 2050, assure l'organisme. Cela nécessite des efforts pour améliorer l'accès aux soins de santé, renforcer les systèmes de santé et sensibiliser la population à l'importance de la prévention et du traitement de l'hypertension.

"Des traitements simples et peu coûteux permettent de maîtriser efficacement l’hypertension, et pourtant celle-ci n’est maîtrisée que chez environ une personne hypertendue sur cinq", a déploré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS lors de la présentation du rapport. "Les programmes de lutte contre l’hypertension restent négligés, peu prioritaires et très insuffisamment financés. Pour parvenir à la couverture sanitaire universelle, fondée sur des systèmes de santé efficaces, équitables et résilients et axés sur les soins de santé primaires, chaque pays doit renforcer la lutte contre l’hypertension", a-t-il ajouté.

Hypertension artérielle : 7 signes à repérer

L'OMS a aussi noté que près de la moitié des personnes hypertendues dans le monde ignorent actuellement qu’elles le sont. L'une des premières raisons de ce phénomène ? Au début, la maladie ne provoque généralement peu ou pas de symptômes, ce qui rend la détection précoce difficile. Cependant, comme le rappelle l'Assurance Maladie, certains signes peu spécifiques peuvent alerter :

les maux de tête : ils sont généralement localisés à l’arrière du crâne légèrement battants et surviennent surtout le matin. Les antalgiques ne les calment pas, mais ils disparaissent progressivement après le lever ;

une fatigue plus rapide ;

une nervosité inexpliquée ;

des insomnies ;

des sueurs ;

des "mouches" dans les yeux ;

des saignements de nez réguliers.

En présence de plusieurs de ces symptômes, il faut aller consulter un professionnel de la santé. Une détection précoce de l'hypertension permet de mettre en place un traitement adapté et de prévenir les complications graves.

AVC, infarctus, lésions rénales : les complications de l'hypertension à connaître

L'hypertension artérielle est responsable de problèmes cardiovasculaires graves tels que les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque ou encore les lésions rénales. Ces complications peuvent entraîner une invalidité permanente ou même la mort.

"Une augmentation du nombre de patients hypertendus traités efficacement pour atteindre les niveaux observés dans les pays très performants à cet égard permettrait prévenir 76 millions de décès, 120 millions d’accidents vasculaires cérébraux, 79 millions d’infarctus du myocarde et 17 millions de cas d’insuffisance cardiaque d’ici à 2050", indique le communiqué de l'OMS.

"Aujourd’hui, des médicaments abordables, sûrs et accessibles et d’autres interventions, telles que la réduction de l’apport en sodium, permettent de prévenir la plupart des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux dans le monde", a précisé Michael R. Bloomberg, ambassadeur mondial de l’OMS pour les maladies non transmissibles et les traumatismes. "Le traitement de l’hypertension dans le cadre des soins de santé primaires permettra de sauver des vies et d’économiser des milliards de dollars chaque année", a-t-il conclu.