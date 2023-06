Hypertension résistante : comment mieux la traiter

L'ESSENTIEL L'hypertension artérielle touche une personne sur trois dans le monde.

Lorsqu'elle ne répond pas aux traitements habituels, on parle d'hypertension résistante apparente.

Cette forme concernerait près d'un patient hypertendu sur dix.

L'hypertension artérielle est une affection courante qui touche environ une personne sur trois dans le monde. Une forme particulière d'hypertension, connue sous le nom d'hypertension résistante apparente, est souvent mal comprise et peut entraîner des complications cardiovasculaires potentiellement graves.

L'hypertension résistante apparente est une forme d'hypertension qui ne répond pas aux médicaments habituels mais qui exclut les patients dont l'hypertension n'est pas contrôlée en raison de facteurs tels que le non-respect des traitements, l'utilisation de médicaments inappropriés, ou l'effet "blouse blanche" qui provoque une hausse de la tension lors de l'examen par le médecin.

Selon une étude parue dans la revue Hypertension, cette forme d'hypertension est plus courante qu'on ne le pense et affecterait près d'un patient hypertendu sur dix. Sur les 2.420.468 patients analysés dans cette étude, 55 % étaient hypertendus. Parmi ces patients hypertendus, 8,5 %, soit 113.992 personnes, répondaient aux critères d'hypertension résistante apparente.

Des traitements qui permettent une meilleure gestion de l'hypertension résistante

Les patients atteints d'hypertension résistante apparente ont une pression artérielle élevée souvent associée à un mauvais pronostic cardiovasculaire, les chercheurs ont découvert que les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, ou ARM, pourraient être une option de traitement efficace. Dans une étude portant sur plus de 2 millions de patients, les ARM ont été utilisés plus fréquemment chez les patients atteints d'hypertension résistante apparente contrôlée que chez ceux présentant une hypertension résistante apparente non contrôlée. Les résultats ont montré que la prise d'un ARM était associée à une meilleure maîtrise de la tension artérielle et à une réduction du risque de complications cardiovasculaires.

Une normalisation indispensable des traitements de l'hypertension résistante

L'étude a également révélé d'importantes différences dans la manière dont les prestataires de soins traitent l'hypertension artérielle, avec une utilisation variable des ARM selon les régions géographiques et les types de cliniques. Selon les auteurs de l'étude, cela montre que les soins doivent être normalisés pour une gestion plus efficace de l'hypertension résistante apparente.

Les ARM ne sont pas le seul traitement pour l'hypertension résistante apparente, mais les résultats suggèrent qu'ils pourraient être utilisés plus fréquemment pour une meilleure gestion de la maladie. Les patients souffrant d'hypertension résistante apparente doivent être surveillés de près, et des ajustements doivent être apportés aux traitements en cas de besoin pour éviter les complications cardiovasculaires.